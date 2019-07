Sky Deutschland

The Open live und exklusiv: die 148. Auflage des ältesten Golf-Turniers der Welt ab Donnerstag bei Sky

- Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky rund 40 Stunden live vom vierten Major des Jahres in Nordirland - Carlo Knauss, Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren

- Livestreams auf skysport.de: In "Featured Groups" können Sky Kunden einzelne Flights in voller Länge live verfolgen, in "Featured Holes" können alle Golffans bei den Löchern 5, 6 und 7 frei empfangbar live dabei sein

- Highlights von The Open 2019 im Free-TV am Montag ab 20.45 Uhr auf Sky Sport News HD

- Deutschlands Golfsender Nummer 1: Sky überträgt in den kommenden Jahren alle vier Majors, den Ryder Cup und die US PGA Tour live und exklusiv - darüber hinaus alle Turniere der European Tour und der vier Turniere der World Golf Championships live

The Open ist das älteste Golfturnier der Welt. Die im Jahr 1860 erstmals ausgetragene Veranstaltung findet in diesem Jahr zum mittlerweile 148. Mal statt. Am kommenden Wochenende tritt die Weltelite des Golfsports abermals zum Kampf um den Titel und die "Claret Jug" an. In diesem Jahr ist der Royal Portrush Golf Club in Nordirland 68 Jahre nach der Premiere zum zweiten Mal Austragungsort des Traditionsturniers.

Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt rund 40 Stunden live und exklusiv von der 148. Auflage des Turniers. Carlo Knauss, Gregor Biernath und Adrian Grosser sind an allen vier Tagen als Kommentatoren im Einsatz. An den ersten drei Tagen beginnt die Live-Übertragung von Sky jeweils um 11.00 Uhr, am entscheidenden vierten Tag meldet sich Sky bereits ab 10.00 Uhr live.

Als Favoriten gehen der Lokalmatador Rory McIlroy und der Weltranglistenerste Brooks Koepka ins Rennen. In Nordirland treten außerdem unter anderem Tiger Woods, Dustin Johnson und Titelverteidiger Francesco Molinari an. Einziger deutscher Teilnehmer ist Amateur-Europameister Matthias Schmid.

Die Highlights des vierten Majors des Jahres zeigt Sky Sport News HD am Montag ab 20.45 Uhr in einer halbstündigen Zusammenfassung im Free-TV.

Tägliche Livestreams exklusiv auf skysport.de sowie für Sky Q Kunden direkt über den Receiver

Neben der Live-Übertragung im klassischen linearen TV bietet Sky auf skysport.de auch Livestreams des vierten Majors an. In "Featured Groups" können Sky Kunden einzelne Flights in voller Länge live verfolgen, in "Featured Holes" können alle Golffans bei den Löchern 5, 6 und 7 Löchern live dabei sein. Die Livestreams stehen jeweils ab dem Morgen zur Verfügung. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über ihren Receiver abzurufen.

Sky Sport - die erste Adresse für alle Golffans in Deutschland

Bei Sky verpassen Golffans auch in den kommenden Jahren nichts. Mit allen vier Majors, der US PGA Tour und dem alle zwei Jahre ausgetragenen Ryder Cup überträgt Sky die größten Golfturniere der Welt auch in Zukunft als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich live. Alle Turniere der European Tour und die vier Turniere der World Golf Championships überträgt Sky ebenfalls live, über das klassische lineare Fernsehen via Satellit und Kabel exklusiv.

The Open 2019 live bei Sky:

Donnerstag:

11.00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1 HD

ab dem Morgen: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

ab dem Morgen: Livestream "Featured Holes" frei empfangbar auf skysport.de

Freitag:

11.00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1 HD

ab dem Morgen: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

ab dem Morgen: Livestream "Featured Holes" frei empfangbar auf skysport.de

Samstag:

11.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 2 HD

ab dem Morgen: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

ab dem Morgen: Livestream "Featured Holes" frei empfangbar auf skysport.de

Sonntag:

10.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 1 HD

ab dem Morgen: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

ab dem Morgen: Livestream "Featured Holes" frei empfangbar auf skysport.de

Montag:

20.45 Uhr: die Highlights des Turniers im Free-TV auf Sky Sport News HD

