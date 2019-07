Sky Deutschland

Der Ball rollt endlich wieder: Sky Sport News HD überträgt in den kommenden Wochen 16 Testspiele live im Free-TV

Unterföhring (ots)

- Der Doppelpack zum Auftakt: Der Schauinsland-Reisen Cup mit Gladbach und Augsburg am Samstag ab 14.45 Uhr, der Interwetten Cup mit Düsseldorf am Sonntag ab 13.45 Uhr

- Außerdem überträgt der 24-Stunden-Sportnachrichtensender unter anderem die Spiele Nürnberg gegen PSG (20.7.), den Opel Cup mit Mainz, Sevilla und Everton (27.7.) und Werder gegen Everton (3.8.) live

- Sky Sport News HD ist im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Die Fußball-freie Zeit ist zu Ende: Bereits zwei Wochen bevor die 2. Bundesliga die Saison 2019/20 einläutet, verkürzt Sky Sport News HD allen Fans die Wartezeit auf die neue Spielzeit. Ab diesem Wochenende zeigt der 24-Stunden-Sportnachrichtensender zahlreiche Vorbereitungsspiele live, insgesamt 16 in den kommenden drei Wochen.

Zum Auftakt gibt es bei Sky Sport News HD an diesem Wochenende gleich zwei Vorbereitungsturniere im Doppelpack. Am Samstag ab 14.45 Uhr steht der Schauinsland-Reisen Cup in Heimstetten auf dem Programm, bei dem Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, die SpVgg Greuther Fürth und der TSV 1860 München antreten. Am Sonntag ist Sky Sport News HD ab 13.45 Uhr ebenfalls live dabei, wenn Fortuna Düsseldorf, der FC Utrecht, Ipswich Town und Gastgeber SV Meppen den Interwetten Cup ausspielen.

Werder, Köln und Nürnberg - PSG am 20. Juli live

Am nächsten Samstag, 20. Juli ist der Interwetten Cup dann in Lohne zu Gast. Vom Turnier mit dem 1. FC Köln, dem SV Werder Bremen und dem VfL Osnabrück berichtet Sky Sport News HD ab 13. 45 Uhr live.

Am selben Tag ist die Millionen-Truppe von Paris Saint-Germain zu Gast in Franken: Das Testspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Team von Thomas Tuchel überträgt Sky Sport News HD ab 18.15 Uhr live.

Der Abschluss mit dem Opel Cup in Mainz und Werder gegen Everton

Eine Woche später (27. Juli) begrüßt der 1. FSV Mainz 05 den FC Sevilla und den FC Everton zum Opel Cup. Die Live-Berichterstattung beginnt um 12.45 Uhr. Komplettiert wird die Saisonvorbereitung bei Sky Sport News HD mit der Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Everton am 3. August.

Über Sky Sport News HD

Sky Sport News HD ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung und ist seitdem der einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender im deutschen Fernsehen. Seit Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Die Testspiele auf Sky Sport News HD im Überblick

Samstag, 13. Juli: Schauinsland-Reisen Cup in Heimstetten

14.45 Uhr: Greuther Fürth - FC Augsburg

15.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - TSV 1860 München

16.45 Uhr: Spiel um Platz 3

17.45 Uhr: Finale

(Spiellänge jeweils 45 Minuten)

Sonntag, 14. Juli: Interwetten Cup in Meppen

13.45 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Ipswich Town

14.45 Uhr: SV Meppen - FC Utrecht

15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

16.45 Uhr: Finale

(Spiellänge jeweils 45 Minuten)

Samstag, 20. Juli: Interwetten Cup in Lohne

13.45 Uhr: 1. FC Köln - VfL Osnabrück

15.00 Uhr: VfL Osnabrück - SV Werder Bremen

16.15 Uhr: 1. FC Köln - SV Werder Bremen

(Spiellänge jeweils 60 Minuten)

18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - Paris Saint-Germain

Samstag, 27. Juli: Opel Cup in Mainz:

12.45 Uhr: FC Everton - FC Sevilla

14.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Everton

15.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Sevilla

(Spiellänge jeweils 60 Minuten)

Samstag, 3. August:

15.45 Uhr: SV Werder Bremen - FC Everton

