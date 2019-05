Sky Deutschland

"What's My Name: Muhammad Ali" - die deutsche TV-Premiere der HBO-Dokumentation über einen der größten Athleten aller Zeiten am Montagabend exklusiv bei Sky

- Die Erstausstrahlung beider Teile der insgesamt dreistündigen Dokumentation am Montag ab 19.30 auf Sky Sport 1 HD, die Wiederholung am 16. Juni ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD

- Die Dokumentation steht ab der der linearen Erstausstrahlung auf Sky Go, On Demand und Sky Ticket auch auf Abruf zur Verfügung

- Die Free-TV-Premiere auf Sky Sport News HD: Jeweils ab 20.15 Uhr am 25. Juni Teil 1 und am 26. Juni Teil 2 der Dokumentation, zeitgleich auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Regisseur ist Antoine Fuqua (u.a. "Training Day", "Southpaw", "Die glorreichen Sieben"), produziert wurde die Dokumentation unter anderem von Basketball-Superstar LeBron James

Am Montag jährt sich der Todestag von Muhammad Ali zum dritten Mal. 1942 als Cassius Clay geboren, wurde er nicht nur zu einem der größten Boxer, sondern zu einem der größten Athleten aller Zeiten, was ihm neben seinem Spitznamen "The Greatest" auch die Auszeichnung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) als "Sportler des Jahrhunderts" einbrachte. Vielleicht noch stärkeren Eindruck als durch sein Handeln im Ring hinterließ die Schwergewichts-Legende aber durch sein politisches und gesellschaftliches Engagement während des Vietnam-Krieges und der Bürgerrechtsbewegung in den USA.

"What's My Name: Muhammad Ali" begleitet den Weg der Box-Legende durch Herausforderungen, Konfrontationen, Comebacks und Triumphe. Mit zum Teil bisher noch nie veröffentlichten Archivaufnahmen zeichnet die zweiteilige HBO-Dokumentation ein intimes Porträt eines der größten Athleten unserer Zeit und führt mit Muhammad Alis eigenen Worten durch seine unglaubliche Karriere.

Regisseur und einer der Produzenten der insgesamt dreistündigen Dokumentation ist Antoine Fuqua (u.a. "Training Day", "Olympus Has Fallen", "Southpaw", "Die glorreichen Sieben"). Zu den weiteren Produzenten zählt unter anderem Basketball-Superstar LeBron James.

Sky zeigt die deutsche TV-Premiere beider Teile von "What's My Name: Muhammad Ali" am Montagabend um 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Die Wiederholung ist am Sonntag, 16. Juni um 17.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD zu sehen.

Ab der der linearen Erstausstrahlung ist die Dokumentation auf Sky Go, On Demand und Sky Ticket auch auf Abruf verfügbar.

Die deutsche Free-TV-Premiere am 25. und 26. Juni auf Sky Sport News HD

Drei Wochen nach der Erstausstrahlung für Sky Kunden findet auf Sky Sport News HD die deutsche Free-TV-Premiere der Dokumentation statt. Jeweils ab 20.15 Uhr zeigt der Sportnachrichtensender am Dienstag, 25. Juni Teil 1 und am Mittwoch, 26. Juni Teil 2 von "What's My Name: Muhammad Ali".

Beide Teile sind dann auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

