Sky Deutschland

Der Höhepunkt der Saison 2018/19: das Finale der UEFA Champions League zwischen Tottenham und Liverpool am Samstag live bei Sky

Unterföhring (ots)

- Ab 19.30 Uhr berichtet Sky live aus Madrid, bereits um 19.00 Uhr zeigt Sky den Film "Klopps Kampf um die Krone"

- Wolff-Christoph Fuss und Didi Hamann kommentieren das Finale im Wanda Metropolitano

- Im Studio analysieren Moderator Sebastian Hellmann, Sky Experte Lothar Matthäus, Michael Ballack und Analyse-Experte Erik Meijer das Geschehen

- Zusätzlich zur klassischen Live-Übertragung zeigt Sky die Partie auf Sky Sport 2 HD auch im Scoutingfeed in der Totalen

- Sky Q Kunden können das Finale auf Sky Sport UHD exklusiv in Deutschland und Österreich auch in Ultra HD erleben

- Als besonderer Service wird das Finale neben Sky Sport 1 HD ausnahmsweise für alle Sky Kunden in Deutschland und Österreich empfangbar auch auf Sky 1 HD ausgestrahlt

- Neben den Abonnenten können Fußballfans mit dem Streaming Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Die Königsklasse auch im Free-TV: "Champions Corner" während des Finals und erste Highlights direkt danach ab 23.00 Uhr auf Sky Sport News HD

Wer darf am Samstagabend jubeln? Beide Finalteilnehmer und deren Fans hatten in den vergangenen Jahren nicht viel Grund zu feiern. Der FC Liverpool erlebte mit den Erfolgen in der UEFA Champions League 2005 und dem FA-Cup 2006 vor über einem Jahrzehnt die letzten großen Triumphe - Tottenham Hotspur gewann mit dem FA-Cup vor 28 Jahren und dem UEFA-Cup 1984 die letzten großen Titel. Ob am Samstag die Mannschaft von Jürgen Klopp oder das Team von Mauricio Pochettino den Henkelpott in den Nachthimmel von Madrid stemmt, können Fußballfans bei Sky live verfolgen.

Sky überträgt das Finale der UEFA Champions League live und berichtet ab 19.30 Uhr aus dem Studio in Unterföhring und dem Wanda Metropolitano in Madrid.

Didi Hamann und Wolff-Christoph Fuss kommentieren das Finale, Steven Gerrard und Xabi Alonso vor Spielbeginn zu Gast

Kommentiert wird das Finale von Wolff-Christoph Fuss. An seiner Seite wird Sky Experte Didi Hamann als Co-Kommentator im Einsatz sein, Patrick Wasserziehr wird als Field-Reporter die Stimmen der Protagonisten des Abends einholen. Vor dem Anpfiff begrüßt Didi Hamann mit Steven Gerrard und Xabi Alonso zwei ehemalige Mannschaftskameraden und Liverpool-Legenden auf dem Rasen. Alle drei waren Teil der Mannschaft, die 2005 in Istanbul triumphierte und die letzten großen Erfolge der "Reds" feierte.

Lothar Matthäus, Michael Ballack und Erik Meijer im Studio

Im Studio in Unterföhring begrüßt Moderator Sebastian Hellmann unter anderem den Sky Experten Lothar Matthäus und Michael Ballack, um die Zuschauer auf das englische Final-Duell einzustimmen. Wie gewohnt wird Erik Meijer die Partie analysieren.

Neben der klassischen Live-Übertragung steht auf Sky Sport 2 HD das Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen und die taktischen Feinheiten beider Mannschaften zu analysieren.

"Eine Nacht im Mai" und "Klopps Kampf um die Krone" vor der Live-Übertragung

Bereits vor Beginn der Live-Berichterstattung können sich die Zuschauer bei Sky in Stimmung für das Finale bringen. Ab 17.45 Uhr zeigt Sky "Eine Nacht im Mai". Die 50-minütige Reportage schildert das Finale von 2005 in Istanbul, als der FC Liverpool sich nach einem 0:3-Halbzeitrückstand noch sensationell zurückkämpfte und im Elfmeterschießen gewann.

Nach der anschließenden UEFA Champions League Magazin zeichnet Sky ab 19.00 Uhr in "Klopps Kampf um die Krone" nochmal Jürgen Klopps Saison nach, die nach der 97-Punkte-Vizemeisterschaft in der Premier League mit einem erneuten großen Finale endet und dem Deutschen die Chance auf seinen ersten Titel seit 2012 bietet.

Exklusiv mit Sky Q: das Finale der Königsklasse auch in Ultra HD

Zusätzlich zur klassischen Live-Übertragung auf können Sky Q Kunden, die das Sport Paket und Premium HD gebucht haben sowie über einen entsprechenden Fernseher verfügen, das Finale auf Sky Sport UHD exklusiv in Deutschland und Österreich auch in Ultra HD erleben.

Auf Sky 1 HD können ausnahmsweise alle Sky Kunden das Finale live erleben

Als besonderen Service macht Sky die Live-Übertragung ausnahmsweise für alle Abonnenten in Deutschland und Österreich unabhängig von den gebuchten Paketen empfangbar und strahlt das Finale neben Sky Sport 1 HD auch auf Sky 1 HD aus.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Übertragung des Finals für alle Sky Kunden (sky.de/bestellung-angebote) ist neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go verfügbar, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen aus der Königsklasse auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Die Berichterstattung rund um das Finale im Free-TV auf Sky Sport News HD

Auch wenn die Live-Übertragung des Finals zwischen Liverpool und Tottenham den Sky Abonnenten und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleibt, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während des Finals näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont, Mirko Slomka und Michael Leopold ab 20.45 Uhr das Geschehen in Madrid.

Darüber hinaus zeigt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr bereits die ersten Spielszenen des Finals. Um 0.00 Uhr ist dann die erste ausführliche Highlight-Zusammenfassung im Free-TV zu sehen.

Bereits ab Donnerstag ist Sky Sport News HD vor Ort und berichtet umfassend vom Höhepunkt der Fußball-Saison 2018/19. Die Reporter Max Bielefeld und Uli Köhler sind in Madrid und melden sich unter anderem von den Mannschaftshotels, dem UEFA Fanfest und den englischen Fangruppen in der Stadt.

Am Freitag überträgt Sky Sport News HD auch die Pressekonferenzen beider Klubs live. Um 16.45 werden Jürgen Klopp und ein Spieler des FC Liverpool den Medien Rede und Antwort stehen, um 18.45 Uhr sind es Mauricio Pochettino und einer der Spieler von Tottenham Hotspur. Jeweils im Anschluss an die Pressekonferenz berichtet Sky Sport News HD auch live vom Abschlusstraining der jeweiligen Mannschaft.

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell