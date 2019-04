Sky Deutschland

Peter Stöger, Maurizio Gaudino und Lothar Matthäus am Sonntag bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" - Michael Köllner und Didi Hamann bei "Sky90"

Unterföhring (ots)

- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann (Der Spiegel), Freddie Röckenhaus (Süddeutsche Zeitung)

- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Sky Experte Ewald Lienen und ZDF-Kommentator Béla Réthy

Das Revierderby am Samstagnachmittag, das Titel-Fernduell zwischen dem BVB und den Bayern sowie die ersten möglichen Entscheidungen im Abstiegskampf und im Aufstiegsrennen: Die Saison 2018/19 nähert sich ihrem Höhepunkt. Bei Sky können Fans nicht nur bei allen Entscheidungen live dabei sein, sondern erfahren auch alles darüber hinaus. Alle aktuellen Fußball-Themen diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag bei Sky mit ihren Gästen.

Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses Mal Peter Stöger. In der Vorsaison war der Österreicher für den 1. FC Köln und Borussia Dortmund tätig. Während mit dem FC ein Ex-Verein des Trainers bereits an diesem Wochenende den Wiederaufstieg in die Bundesliga feiern könnte, befindet sich der BVB nach wie vor im Titelrennen mit dem FC Bayern.

An seiner Seite sitzt Maurizio Gaudino, der über 200 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart bestritt. Außerdem spielte er unter anderem für Eintracht Frankfurt. Während die Schwaben um den Klassenerhalt bangen, steht die Eintracht vor dem Einzug in die UEFA Champions League. Bei Jörg Wontorra spricht der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler über die ganz unterschiedlich verlaufenden Saisons seiner beiden Ex-Vereine.

Die weiteren Gäste am Sonntagvormittag sind Sky Experte Lothar Matthäus, Rafael Buschmann (Der Spiegel) und Freddie Röckenhaus (Süddeutsche Zeitung).

"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

Michael Köllner, Ewald Lienen und Didi Hamann am Sonntagabend bei "Sky90"

Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast ist dann der Ex-"Club"-Trainer des Michael Köllner. Nachdem er die Nürnberger in der Vorsaison zurück in die Bundesliga geführt hatte, wurde er nach dem 21. Spieltag dieser Saison entlassen. Vor kurzem hatte er sich kritisch über seinen ehemaligen Assistenten Boris Schommers geäußert, der laut Köllner entgegen einer vorherigen Absprache seine Nachfolge antrat.

Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr die Sky Experten Didi Hamann, der als fester Gast in der Runde an jedem Sonntag mitdiskutiert, und Ewald Lienen. Komplettiert wird die Runde von ZDF-Kommentator Béla Réthy.

