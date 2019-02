Sky Deutschland

Das Topspiel der DKB Handball-Bundesliga des THW Kiel gegen den SC Magdeburg am Sonntag live und exklusiv bei Sky

- Ab 13.00 Uhr berichten Sky Experte Martin Schwalb, Karsten Petrzika und Jens Westen vom Topspiel am Sonntag

- Folgt Flensburg den Löwen ins Achtelfinale der EHF Champions League? Das Heimspiel gegen Celje am Mittwoch ab 18.30 Uhr live

- Von Mittwoch bis Sonntag zeigt Sky insgesamt elf Einzelspiele aus der DKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League live und exklusiv

- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Seit knapp einer Woche sind die Stars der Handball-WM wieder für ihre Vereine im Einsatz. Nachdem sich die Rhein-Neckar Löwen am vergangenen Spieltag ohne eigenes Zutun für das Achtelfinale der EHF Champions League qualifizierten, könnte die SG Flensburg-Handewitt am Mittwochabend nachziehen. Mit einem Sieg in eigener Halle gegen den slowenischen Meister aus Celje stünde der deutsche Meister ebenfalls in der K.o.-Runde. Moderator Jens Westen begrüßt sie Zuschauer um 18.30 Uhr in der Flens-Arena, Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren die Begegnung.

Das Spiel der Rhein-Neckar Löwen beim weißrussischen Meister in Brest überträgt Sky am Samstag ab 17.15 Uhr live. Heiner Brand und Markus Götz sind als Kommentatoren im Einsatz.

Der 21. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag live

Neben den beiden Auftritten der deutschen Klubs in der europäischen Königsklasse dürfen sich Handballfans bei Sky auch auf alle neun Partien des 21. Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga freuen.

Vier Spiele zeigt Sky am Donnerstag ab 18.30 Uhr wahlweise einzeln und in der Konferenz. Das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV GWD Minden und den Rhein-Neckar Löwen wird dabei von Matin Schwalb und Karsten Petrzika kommentiert. Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt durch die Konferenz.

Das Topspiel des Spieltags steigt am Sonntag in Kiel. Der Rekordmeister ist die einzige Mannschaft der Liga, die derzeit mit dem Tabellenfüher aus Flensburg Schritt halten kann. Zu Gast ist dieses Mal der Tabellenvierte SC Magdeburg. Ab 13.00 Uhr berichten Jens Westen, Karsten Petrzika und Martin Schwalb aus der Sparkassen-Arena.

Komplettiert wird der Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga direkt im Anschluss daran ab 15.25 Uhr in der Sky Konferenz. Gregor Teicher führt durch die vier Spiele des Nachmittags, in denen unter anderem die SG Flensburg-Handewitt auf den HC Erlangen und die Füchse Berlin auf den VfL Gummersbach treffen.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 21. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 12. Spieltag der EHF Champions League live bei Sky:

Mittwoch:

18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Celje Pivovarna Lasko live auf Sky Sport 4 HD

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: TSV GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 5 HD

18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 6 HD

Samstag:

17.15 Uhr: HC Meshkov Brest - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: THW Kiel - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1 HD

15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

15.55 Uhr: Füchse Berlin - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 4 HD

15.55 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen live auf Sky Sport 5 HD

15.55 Uhr: MT Melsungen - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 6 HD

15.55 Uhr: Bergischer HC - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 7 HD

