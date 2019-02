Sky Deutschland

Es wird wieder laut! Die Formel 1® kehrt zu Sky Deutschland zurück

- Die neue Vereinbarung gilt für die Saisons 2019 und 2020 und umfasst die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich sowie die deutschsprachigen Rechte in der Schweiz

- Vom ersten Freien Training bis zum Rennen am Sonntag wird Sky das komplette Formel-1-Wochenende live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens übertragen

- Die Formel 1 für Sky Q Kunden auch in Ultra HD: Sky wird alle 21 Rennen live auf Sky Sport UHD übertragen

Die Formel 1® kehrt zu Sky Deutschland zurück. Die neue Vereinbarung gilt für die kommenden beiden Saisons 2019 und 2020, in denen Sky alle 21 Rennwochenenden der Königsklasse des Motorsports live übertragen wird. Umfasst sind die Live-Übertragungsrechte über die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland und Österreich sowie die deutschsprachigen Rechte in der Schweiz.

Somit können Sky Abonnenten mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Co. die Motoren aufheulen lassen. Zudem können Formel-1-Fans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Königsklasse des Motorsports über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen.

Unter der Marke "Sky Sport F1" wird Sky künftig wieder das beste Fernseherlebnis der Königsklasse des Motorsports im deutschen TV bieten. Wie bereits in der Vergangenheit wird Sky das komplette Formel-1-Wochenende vom ersten Freien Training bis zum Rennen live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens übertragen. Neben der klassischen Live-Übertragung wird Sky auf einem weiteren Kanal zusätzliche Perspektiven und Informationen anbieten.

Für Sky Q Kunden besteht zudem die Möglichkeit, auf Sky Sport UHD alle 21 Rennen der Formel 1® live in Ultra HD zu sehen.

Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland: "Die kompletten Formel-1-Wochenenden live, keine Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens und für Sky Q Kunden auch Übertragungen in Ultra HD: Mit diesem großartigen Paket bieten wir ab der neuen Saison wieder die beste Berichterstattung der Formel 1 im deutschen Fernsehen. Damit hören wir auf die Wünsche zahlreicher unserer Kunden, die die Art, wie wir die Formel 1® zeigen, im vergangenen Jahr vermisst haben."

Ian Holmes, Director of Media Rights der Formel 1®: "Es ist großartig, wieder mit Sky Deutschland zusammen zu arbeiten. Qualität und Umfang der Sky Übertragungen waren immer beeindruckend und ich bin mir sicher, das sich die Sky Kunden wieder auf diese umfassende Berichterstattung freuen."

Eröffnet wird die Formel-1-Saison 2019 in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Das erste Freie Training der neuen Saison überträgt Sky in der Nacht vom 14. auf den 15. März live, das erste Rennen startet am Morgen des 17. März.

Weitere Details zur redaktionellen Gestaltung der Formel-1-Übertragungen wird Sky zeitnah vor Saisonbeginn bekannt geben.

Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.de/f1 abrufbar.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Formel-1-Übertragungen werden im Rahmen des Sky Abonnements mit dem Sky Sport Paket empfangbar sein, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket auch alle Motorsportfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber werden die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars und Sky Hotels verfügbar sein.

Das Beste aus der Welt des Sports mit Sky erleben

Neben der Formel 1 bietet Sky Sport zahlreiche der besten Ereignisse und Wettbewerbe aus der Welt des Sports live und größtenteils exklusiv. Mit Sky Sport können Sportfans unter anderem die größten und beliebtesten nationalen und internationalen Fußball-Wettbewerbe live erleben. Zusätzlich zur Bundesliga und 2. Bundesliga, der UEFA Champions League und dem DFB-Pokal wird Sky ab der kommenden Saison auch die englische Premier League live übertragen.

Darüber hinaus zeigt Sky alle Partien der DKB Handball-Bundesliga, die Begegnungen der deutschen Mannschaften und das Final4 in der EHF Champions League, Weltklasse-Tennis aus Wimbledon und alle Turniere der ATP World Tour Masters 1000 und der ATP World Tour 500 sowie die besten Golfer der Welt, unter anderem auf der US PGA Tour, der European Tour, beim Masters in Augusta und beim Ryder Cup.

