Hello Viertelfinale oder Goodbye Königsklasse? Die deutsch-englischen Wochen im Achtelfinale der UEFA Champions League live bei Sky

- Auch im Achtelfinale überträgt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live, darüber hinaus ein exklusives Einzelspiel pro Abend

- Das Hinspiel des BVB in Tottenham am Mittwoch bis zu 50 Minuten live im Rahmen der Konferenz

- "Jürgen Klopp Spezial" - das Exklusiv-Interview mit Sebastian Hellmann zu den deutsch-englischen Duellen im Achtelfinale am Mittwoch ab 19.00 Uhr

- Die Einzelspiele Manchester United - PSG am Dienstag und Ajax Amsterdam - Real Madrid am Mittwoch live und exklusiv bei Sky

- Im Achtelfinale überträgt Sky u.a. beide Einzelspiele des FC Bayern gegen Liverpool sowie die Rückspiele des BVB gegen Tottenham und des FC Schalke bei Manchester City in voller Länge live und exklusiv

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Manchester United - PSG und Liverpool - Bayern auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD, Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele ab Mitternacht auch über den Receiver auf Abruf

- Die Königsklasse auch im Free-TV: Die Pressekonferenzen und Abschlusstrainings live, "Champions Corner" während der Spiele und Highlights direkt danach auf Sky Sport News HD

- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Am Dienstag geht es endlich los: Vom 12. Februar bis 13. März dürfen sich Fußballfans bei Sky auf insgesamt acht große europäische Fußballabende freuen. Im Rahmen der Original Sky Konferenz (jeweils zwei Spiele pro Abend um 21.00 Uhr) wird Sky als einziger Anbieter alle 16 Spiele und alle Tore des Achtelfinals live zeigen. Darüber hinaus wird Sky an jedem der acht Abende ein Spiel in voller Länge live und exklusiv übertragen, darunter beide Partien des FC Bayern gegen den FC Liverpool sowie die Rückspiele des BVB gegen Tottenham und des FC Schalke bei Manchester City.

Der Auftakt des Achtelfinals am Dienstag und Mittwoch mit ManUnited gegen PSG, dem BVB in Tottenham und Jürgen Klopp exklusiv

Die ersten vier Partien des Achtelfinals finden am Dienstag- und Mittwochabend statt. Um 19.30 Uhr begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer zum Duell zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain. Zu Gast sind die Sky Experten Lothar Matthäus und Jan Aage Fjörtoft, dessen Landsmann Ole Gunnar Solskjaer den englischen Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur geführt hat. Komplettiert wird die Runde von Patrick Guillou, Experte beim französischen Sender beIN Sports. Das zweite Spiel des Abends zwischen der AS Rom und dem FC Porto ist im Rahmen der Original Sky Konferenz zu sehen.

Am Mittwoch beginnt der Fußballabend bei Sky bereits um 19.00 Uhr. Dann zeigt Sky in "Jürgen Klopp Spezial" ein halbstündiges Exklusiv-Interview mit dem Trainer des FC Liverpool, für das ihn Sebastian Hellmann im Trainingslager besucht, um über die bevorstehenden deutsch-englischen Duelle im Achtelfinale zu sprechen.

Direkt im Anschluss ab 19.30 Uhr übernimmt Sky Moderator Michael Leopold im Sky Studio in Unterföhring. Im Rahmen der Original Sky Konferenz werden dann bis zu 50 Minuten des Hinspiels des BVB in Tottenham live bei Sky zu sehen sein. Die zweite Begegnung des Abends zwischen Ajax Amsterdam und Real Madrid überträgt Sky sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz exklusiv. Gäste im Studio sind der Sky Experte Didi Hamann, Christian Ziege und Philipp Degen, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den BVB und den FC Liverpool auflief.

Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Hinspiele zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain an diesem Dienstag sowie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern am kommenden Dienstag auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.

Außerdem verpassen Fußballfans mit den neuen Highlight-Videos auf Sky Q ab sofort nichts mehr. Highlight-Videos von unter anderem allen Begegnungen der UEFA Champions League gibt es mit dem Sky Q Receiver ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Sämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind im Rahmen der Kooperation zwischen Sky und DAZN sämtliche Einzelspiele und Original Sky Konferenzen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofort für Sky Kunden verfügbar

Abonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.

Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in den Stadien.

Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um den Spieltag umfassend aus der Königsklasse. Neben prominenten Gästen rund um die anstehenden Begegnungen sind hier unter anderem die Pressekonferenzen und Abschlusstrainings der deutschen Vereine zu sehen. Unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr sind auf Sky Sport News HD im Rahmen der "Late Night News". bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Um 0.00 Uhr sind die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zu sehen.

Die Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League 2018/19 live bei Sky:

Hinspiele

Dienstag, 12.2.:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Manchester United - Paris Saint-Germain auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD

Mittwoch, 13.2.:

19.00 Uhr: "Jürgen Klopp Spezial" auf Sky Sport 2 HD

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Ajax Amsterdam - Real Madrid auf Sky Sport 2 HD

Dienstag, 19.2.:

19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.00 Uhr: FC Liverpool - FC Bayern München auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD

Mittwoch, 20.2.:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Altlético Madrid - Juventus Turin auf Sky Sport 2 HD

