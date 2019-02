Sky Deutschland

Mit Sky Q die Highlights der Bundesliga, 2. Bundesliga, UEFA Champions League und des DFB-Pokals jederzeit auf Abruf sehen

- Mit den neuen Highlight-Videos auf Sky Q verpassen Fußballfans ab sofort nichts mehr - Die Highlight-Videos aller UEFA Champion League Spiele und aller DFB-Pokalspiele sind für alle Kunden mit Sky Q jederzeit auf Abruf verfügbar - Alle Sky Q Kunden mit Fußball Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf die Highlight-Videos der Sky Bundesliga Spiele und aller Spiele der 2. Bundesliga - Alle Clips sind immer ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags abrufbar - "Wontorra - Der o2-Fußballtalk" und "Sky90" in voller Länge jederzeit auf Abruf

Unterföhring, 7. Februar 2019 - Mit Sky Q kommen Fußballfans künftig mehr denn je auf ihre Kosten und verpassen keine Tore, strittigen Fouls oder Analysen mehr. Denn ab sofort gibt es die Highlight-Videos aller Sky Fußballwettbewerbe ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf. Einfach auf dem Sky Q Receiver in der Sport Menü Sektion auf "Empfehlungen" klicken und los geht's.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Für die Fußballfans zuhause gibt es keine bessere Plattform als Sky Q. Dank der neuen Highlight-Videos entgeht ihnen keine entscheidende Spielszene, auch wenn sie ein Spiel einmal nicht live als Einzelspiel oder in der Sky Konferenz verfolgen konnten. Perfekt, um mit Freunden und Familie ausführlich zu fachsimpeln."

Die Highlight-Videos aller UEFA Champions League Spiele und aller DFB-Pokal Spiele sind jeweils ab Mitternacht für alle Kunden mit Sky Q verfügbar. Kunden mit einem Fußball Bundesliga Paket erhalten außerdem Zugriff auf die Highlight-Videos aller Sky Bundesliga Spiele und aller Spiele der 2. Bundesliga.

Auch die beliebten Expertenrunden "Wontorra - Der o2-Fußballtalk" (für alle Sky Q Kunden) und "Sky90" (mit Fußball Bundesliga Paket) sind mit Sky Q zuhause bequem jederzeit noch einmal in voller Länge abrufbar - ebenfalls ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Zusätzlich haben Fans künftig die Möglichkeit, im Archiv zu stöbern, das die Highlights der Rückrunde 2018/2019 umfasst.

Das Angebot an Highlight-Clips auf Sky Q wird schrittweise ausgebaut und um zusätzliche Sportarten erweitert. Geplant ist zudem, die Clips in Zukunft auch über die Sky Q App und den mobilen Streamingservice Sky Go anzubieten.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

