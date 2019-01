Sky Deutschland

Deutschland im Handball-Fieber: nach dem Abschluss der Heim-WM dürfen sich alle Fans auch weiterhin auf Weltklasse-Handball freuen - alle Spiele der DKB Handball-Bundesliga live bei Sky

Unterföhring (ots)

- Die ersten Auftritte der WM-Stars nach dem Turnier live im Free-TV: Das All Star Game in Stuttgart am Freitag, 1.2. sowie die Konferenz der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, 7.2. live auf Sky Sport News HD - Die beste Liga der Welt: 37 von 71 Spielern, die bei der WM das Halbfinale erreichten, spielen in der DKB Handball-Bundesliga - Sky überträgt alle 306 Spiele pro Saison live, einzeln und in der Konferenz - Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Unterföhring, 27. Januar 2019 - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM in den vergangenen zwei Wochen eine Welle der Begeisterung ausgelöst und sich von dieser bis ins Halbfinale tragen lassen. Auch nach dem Ende des Turniers im eigenen Land, spielt die Mehrheit der besten Handballer der Welt weiterhin in Deutschland: 37 der 71 Spieler, die das WM-Halbfinale erreichten, spielen in der DKB Handball-Bundesliga , darunter auch die Publikumslieblinge Andreas Wolff, Patrick Wienczek, Paul Drux und Matthias Musche. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere nationale und internationale Topspieler in Diensten der deutschen Vereine.

Nur mit Sky können Handball-Fans in Deutschland bei allen 306 Spielen der besten Liga der Welt live dabei sein. Seit der vergangenen Saison zeigt Sky erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen alle Partien der DKB Handball-Bundesliga live. Neben allen Einzelspielen bietet Sky in der Regel an jedem Donnerstag und Sonntag die Begegnungen erstmals auch im Handball in der Konferenz, die den Zuschauer von Halle zu Halle führt. Darüber hinaus überträgt Sky auch alle Partien der deutschen Klubs in der Velux EHF Champions League sowie das abschließende EHF Final4 in Köln live.

Die WM-Stars am 1. und 7. Februar live im Free-TV auf Sky Sport News HD

Bei den ersten Auftritten der WM-Stars nach dem Turnier können alle Handball-Fans in Deutschland auch im Free-TV live dabei sein. Sky Sport News HD überträgt sowohl das All Star Game am Freitag, 1. Februar als auch die erste Konferenz nach der Winterpause am Donnerstag, 7. Februar für jedermann frei empfangbar live. Beim All Star Game, das in diesem Jahr in Stuttgart stattfindet, trifft eine Liga-Weltauswahl auf die deutsche Nationalmannschaft. Sky Sport News HD berichtet ab 18.30 Uhr live.

Zahlreiche Protagonisten der WM können die TV-Zuschauer dann ab dem 7. Februar wieder regelmäßig live erleben, wenn die DKB Handball-Bundesliga aus der Winterpause zurückkehrt. Die Konferenz am 7. Februar zeigt Sky Sport News HD ab 18.30 Uhr live im Free-TV. Dort sehen Handballfans dann die Spiele FRISCH AUF! Göppingen gegen den THW Kiel, HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt, TBV Lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin, TSV Hannover-Burgdorf gegen den TVB 1898 Stuttgart und VfL Gummersbach gegen die Eulen Ludwigshafen.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Das neue Sky:

Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell