Die Weltmeister Rudi Völler und Lothar Matthäus am Sonntagvormittag zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk", "Sky90" am Sonntagabend mit VfB-Sportvorstand Michael Reschke

- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Die weiteren Gäste sind Tobias Holtkamp (freier Journalist) und Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung)

- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Sky Experte Didi Hamann, Kai Traemann (Mitglied der Chefredaktion bei BILD) und Janna Betten (Radio Bremen)

Das Tempo an der Tabellenspitze der Bundesliga bleibt hoch, der Druck im Keller steigt: Dortmund, der FC Bayern und Mönchengladbach konnten ihre Auftaktspiele nach der Winterpause gewinnen. Am anderen Ende der Tabelle konnte keine der vier letztplatzierten Mannschaften punkten. Die aktuelle Situation in der Bundesliga und was der 19. Spieltag bringt, diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag mit hochkarätigen Gästen.

"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.

An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Rudi Völler. Der Weltmeister von 1990 und ehemalige Bundestrainer leitet seit vielen Jahren die sportlichen Geschicke von Bayer 04 Leverkusen, seit dem vergangenen Sommer in der Rolle des Geschäftsführers Sport. Zur Winterpause trennte er sich von Trainer Heiko Herrlich und verpflichtete Peter Bosz als dessen Nachfolger. Nach der unglücklichen Heimniederlage der Werkself gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende sind die Leverkusener an diesem Samstag in Wolfsburg zu Gast.

Außerdem ist Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast. Komplettiert wird die Runde von Tobias Holtkamp (freier Journalist) und Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung).

"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

"Sky90" am Sonntagabend mit Michael Reschke und Didi Hamann

Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast ist dieses Mal Michael Reschke, Sportdirektor des VfB Stuttgart. Nach Platz sieben in der Vorsaison und hoher Transferinvestitionen im Sommer spielt sein Verein eine bislang enttäuschende Saison. Mit zuletzt drei Niederlagen in Folge und derzeit Rang 16 in der Tabelle droht den Schwaben der erneute Abstieg in die 2. Bundesliga. Michael Reschke tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Bayern an und wird nach Spielende aus der Allianz Arena direkt ins Sky Studio kommen.

Darüber hinaus sind Kai Traemann, Mitglied der Chefredaktion bei BILD, und Janna Betten, Moderatorin und Reporterin bei Radio Bremen, zu Gast.

Komplettiert wird die Runde von Didi Hamann, der als fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.

