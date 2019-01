Sky Original Production "Der Pass" startet ab 25. Januar 2019 exklusiv auf Sky

Sky Deutschland

- In den Hauptrollen: Nicholas Ofczarek, Julia Jentsch, Franz Hartwig, Hanno Koffler, Lucas Gregorowicz, Lukas Miko und Martin Feifel - Regie und Drehbuch: Cyrill Boss und Philipp Stennert - Produzenten: Quirin Berg und Max Wiedemann - Musik produziert von Oscar®-Preisträger Hans Zimmer

Nur noch zwei Tage, dann startet die nächste hochkarätige Sky Original Production: Sky zeigt ab dem 25. Januar 2019 die Thrillerserie "Der Pass" in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Die acht Episoden der ersten Staffel werden sofort über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar sein. Immer freitags ab 20.15 Uhr sind jeweils zwei Episoden wöchentlich auf Sky 1 HD zu sehen.

Über "Der Pass": Als in den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden wird, entsenden die beiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden ist dies die erste große Herausforderung ihrer Karriere. Die engagierte Kommissarin wirft sich mit vollem Elan in die Ermittlung. Ganz im Gegensatz zu ihrem zynischen Kollegen Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) aus Salzburg, der mit seinem Polizisten-Dasein längst abgeschlossen zu haben scheint und anfänglich kein Interesse an einer Zusammenarbeit zeigt. Als jedoch weitere Leichen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet gefunden werden, wird klar, dass es die Ermittler mit einem intelligenten Serientäter zu tun haben, dessen böses Treiben sie nur gemeinsam stoppen können.

"Die rote Jahreszeit wird kommen" - die Botschaft, die der Täter immer wieder hinterlässt, die Auswahl der Opfer, die spektakuläre Inszenierung der Leichen und wiederholt auftauchende mystische Symbole weisen früh auf ein irritierendes Tatmuster hin. Die Ermittler müssen Antworten finden, bevor der Killer wieder zuschlägt. Bei ihrer Jagd nach dem äußerst geschickt agierenden Serientäter dringen die Kommissare nicht nur immer tiefer in die dunklen Täler, die archaischen Bräuche und Mystik der Region ein, sondern auch in die wahnhafte Welt eines soziopathischen Mörders, der ein diabolisches "Werk" schaffen will.amet.

"Der Pass" entstand unter der Regie von Cyrill Boss und Philipp Stennert ("Die Dasslers", "Das Haus der Krokodile"). In den Hauptrollen als deutsche und österreichische Ermittler spielen Julia Jentsch (bekannt aus dem Oscar®-nominierten Film "Sophie Scholl - Die letzten Tage" und der Serie "Das Verschwinden") und Nicholas Ofczarek (Star des Wiener Burgtheaters, +bekannt aus den Serien "Braunschlag", "Altes Geld"). Weitere Rollen haben u.a. Franz Hartwig, Hanno Koffler, Lucas Gregorowicz, Lukas Miko und Martin Feifel übernommen.

"Der Pass" wurde von Quirin Berg und Max Wiedemann im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Österreichischer Koproduzent ist die epo-film produktionsges.m.b.h. von Dieter und Jakob Pochlatko. Die Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert zeichneten ebenfalls für die Drehbücher verantwortlich, teilweise unterstützt vom österreichischen Drehbuchautor Mike Majzen. Kameramann Philip Peschlow ist für die Bildgestaltung zuständig. Die Filmmusik wurde von Oscar®-Preisträger Hans Zimmer produziert ("König der Löwen", "Inception", "Gladiator").

Seitens Sky Deutschland wird die Serie redaktionell von Quirin Schmidt betreut.

Gefördert wird "Der Pass" vom FFF Bayern, vom Fernsehfonds Austria, der Filmförderung des Landes Salzburg sowie der CINESTYRIA Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz. Den Vertrieb übernimmt Beta Film.

Facts:

Originaltitel: "Der Pass", Thrillerserie, 8 Episoden, zwischen ca. 43 und 63 Minuten, D/A 2019. Creative & Regie: Cyrill Boss und Philipp Stennert. Drehbuch: Cyrill Boss, Philipp Stennert Mike Majzen. Ausführende Produzenten: Quirin Berg, Max Wiedemann, Quirin Schmidt, Marcus Ammon, Frank Jastfelder, Frank Buchs. Ko-ausführende Produzenten: Dieter Pochlatko, Jakob Pochlatko, Oliver Ossege. Darsteller: Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek, Franz Hartwig, Hanno Koffler, Lukas Miko, Natasha Petrovic, Lucas Gregorowicz, Sarah Mathilda Libbertz, Theresa Martini, Victoria Trauttmansdorff.

Ausstrahlungstermine:

Ab 25.1., freitags, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1. Alle Episoden ab 25.1. über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.

