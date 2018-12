Der Auftakt der Handball-Festtage bei Sky: das DHB-Pokal-Viertelfinale Füchse Berlin gegen Rhein-Neckar Löwen am Dienstag live und exklusiv im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Sky Sport News HD berichtet am Dienstag ab 17.30 Uhr live, auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App - Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren das Duell in Berlin, Dennis Baier ist als Moderator im Einsatz - Die Handball-Festtage bei Sky: 18 Bundesliga-Spiele an 5 Tagen vom 20. bis zum 27. Dezember, darunter am 26.12. die Original Sky Handball-Konferenz des 19. Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Unterföhring, 16. Dezember 2018 - Kurz bevor sich die DKB Handball-Bundesliga in die WM-Pause verabschiedet dürfen sich Handballfans bei Sky auf das volle Programm über die Feiertage freuen. Vom 20. bis 27. Dezember zeigt Sky an fünf Tagen Live-Handball aus der Bundesliga.

Den Auftakt der Handball-Festtage bei Sky markiert bereits am Dienstag das Spitzenspiel im Viertelfinale des DHB-Pokals zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen. Sky Sport News HD überträgt die Begegnung live für jedermann frei empfangbar. Darüber hinaus wird das Spiel auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt.

Moderator Dennis Baier begrüßt die Zuschauer am Dienstag um 17.30 Uhr. Ebenfalls mit von der Partie sind Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika, die die Begegnung kommentieren.

Der Gewinner des Duells löst sein Ticket für das "REWE Final Four", in dessen Rahmen am 6. und 7. April 2019 in Hamburg der Gewinner des DHB-Pokals ermittelt wird. Im Vorjahr konnten am Ende die Rhein-Neckar Löwen den Pokal in die Höhe stemmen. Um den Titel zu verteidigen, muss am Dienstag ein Sieg in Berlin her.

Die Handball-Festtage bei Sky

Auf alle Handballfans wartet zu Weihnachten eine besondere Bescherung mit einem Doppelspieltag und 18 Begegnungen an fünf Tagen. Sky zeigt zwischen dem 20. und dem 27. Dezember alle Spiele live auf Sky Sport. Darunter läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) die Original Sky Handball-Konferenz mit fünf Partien des 19. Spieltags auch frei empfangbar im Free-TV. Anwurf ist um 16 Uhr. Die Live-Übertragung auf Sky Sport News HD läuft bis 18 Uhr.

