"The Rock", viel Testosteron und noch mehr Dollars: Sky zeigt exklusiv die vierte Staffel der HBO-Dramedy "Ballers"

- Parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung in der Nacht vom 12. auf den 13. August auf Abruf und dem Streaming-Dienst Sky Ticket - Ab 20. September auch auf Deutsch auf Sky 1 - Die Dramedy spielt in der Welt eines Sportmanagers im American-Football-Umfeld, wird u. a. von Mark Wahlberg produziert - Einfacher, besser und mit vielen neuen innovativen Produkten und Services: Das neue Sky

Spielerberater Spencer Strasmore (Dwayne Johnson) wagt sich wieder ins Haifischbecken der Finanzgeschäfte - diesmal zieht es ihn von seiner Home Base Miami nach Los Angeles, der Ex-Footballprofi und sein Kompagnon wollen ihr Business auf die dortigen Profisportler ausweiten. Die zehn neuen Episoden stehen in der Originalversion parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 12. auf den 13. August auf Abruf und dem Streaming-Dienst Sky Ticket bereit. Ab 20. September ist die neue Staffel auch auf Deutsch auf Sky 1 zu sehen. Die drei vorherigen Staffeln stehen ab 13. August auf Sky Box Sets auf Abruf bereit.

Über "Ballers":

Nach seiner Karriere als Footballprofi bei den Miami Dolphins hat Spencer Strasmore (Dwayne "The Rock" Johnson) seinen Sportdress gegen feine Anzüge getauscht und tauchte in die mondäne Bling-Bling-Welt des Sportbusiness ein - pompöse Villen, Goldketten, schnelle Schlitten, heiße Spielerfrauen. All das spielt sich in der vierten Staffel nicht mehr nur unter der Sonne Floridas, sondern auch in Los Angeles ab. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Joe Krutel (Rob Corddry) will Strasmore sein mittlerweile florierendes Geschäft erweitern. Neben Football-Stars haben die beiden jetzt auch andere Athleten im Blick. Logisch, dass mit den neuen Klienten auch neue Probleme und Turbulenzen entstehen. Die US-Quoten der dritten Staffel von "Ballers" haben sich im Vergleich zur zweiten verdoppelt, sodass HBO die Fortsetzung in Auftrag gab. Schöpfer der Serie ist Stephen Levinson ("In Treatment - Der Therapeut", "Boardwalk Empire"). Zu seinen Produktionen zählt auch "Entourage". Eine Serie, die einiges mit "Ballers" gemeinsam hat: jede Menge Statussymbole und das High-Society-Leben der Stars. Megastar Mark Wahlberg ist wieder als ausführender Produzent mit von der Partie.

Facts:

Originaltitel: "Ballers", 4. Staffel, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2018. Regie: u.a. David Katzenberg. Serienschöpfer: Stephen Levinson. Ausführende Produzenten: Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia, Peter Berg. Darsteller: Dwayne Johnson, Rob Corddry, Russel Brand, Taylor Cole, Omar Benson Miller u. a.

Ausstrahlungstermine:

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 2018 parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Ticket und auf Abruf mit wöchentlich einer Episode. Staffel eins bis drei ab 13. August abrufbar auf Sky Box Sets über Sky Go und Sky Ticket. Ab 20. September 2018 immer donnerstags um 22.05 Uhr wahlweise in der Originalversion oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD.

Über Sky 1:

Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Das neue Sky

Ab Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich auf Europas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereits erfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Home erreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und ab Mitte Mai mit dem neuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).

