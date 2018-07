Sky Arts HD überträgt "Lohengrin" live aus dem Bayreuther Festspielhaus

1 weiterer Medieninhalt

- Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele 2018 live: Neuinszenierung von "Lohengrin" am 25. Juli auf Sky Arts HD und auf Sky 1 - Exklusives Live-TV-Event rund um die Ausstrahlung: Kulturjournalist Axel Brüggemann gibt auch dieses Jahr direkt vom Grünen Hügel exklusive Einblicke und spannende Hintergründe zum Festspiel-Auftakt - Für die Live-Berichterstattung zu den Bayreuther Festspielen 2017 wurde Sky für den Grimme-Preis 2018 in der Kategorie "Information und Kultur Spezial" nominiert

Unterföhring, 06. Juli 2018 - Zum dritten Mal in Folge dürfen sich Wagnerianer und andere Opernfans auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Sky überträgt am Mittwoch, den 25. Juli, ab 15 Uhr in Deutschland und Österreich die mit Spannung erwartete Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele: die romantische Rittererzählung "Lohengrin" live auf Sky Arts HD und Sky 1.

Rund um die Ausstrahlung der neuinszenierten Oper unter Regie von Regie-Newcomer Yuval Sharon, einem Bühnenbild von Neo Rauch und der Musikalischen Leitung unter Christian Thielemann, wird es auch dieses Jahr ein mehrstündiges Talk-Format live aus dem Sky Studio direkt vom Festspielhügel in Bayreuth geben, moderiert von Musikjournalist und Wagner-Biograph Axel Brüggemann. Das Format verspricht exklusive Einblicke in den Opern-Betrieb, spannende Hintergrundinformationen, unorthodoxe Blickwinkel und Talkgäste, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Damit entsteht ein im deutschen Fernsehen einzigartiges Gesamterlebnis der Bayreuther Festspiele.

Sky überträgt 2018 bereits zum dritten Mal live von den Bayreuther Festspielen. 2016 startete Sky Arts mit einem Novum in der europäischen Fernsehgeschichte: der Kunst- und Kultursender übertrug den kompletten "Ring des Nibelungen" live und exklusiv in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien und Australien. 2017 folgte dann nur für Sky Abonnenten in Deutschland und Österreich die Live-Übertragung der Eröffnungspremiere "Die Meistersinger von Nürnberg". Sky wurde für die Live-Berichterstattung rund um die Bayreuther Festspiel 2017 für den Grimme-Preis 2018 in der Kategorie "Information und Kultur Spezial" nominiert.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Zum dritten Mal in Folge senden wir diesen Sommer live vom Grünen Hügel. Eine Tradition also mittlerweile, die uns jedes Jahr aufs Neue stolz macht - sprechen wir bei Bayreuth schließlich von nichts geringerem als der Champions League der Hochkultur. Um noch mehr Zuschauer in den Genuss der Bayreuther Eröffnungspremiere kommen zu lassen, werden sowohl Sky Arts HD als auch Sky 1 bereits zum zweiten Mal live übertragen!" Die Bayreuther Festspiele wurden von Richard Wagner, Komponist, Dichter, Dirigent, 1876 begründet. Richard Wagner sah darin die Möglichkeit, seine Werke entsprechend seiner künstlerischen Absichten aufzuführen. Die Bayreuther Festspiele gehören heute zu den wichtigsten Kulturereignissen Deutschlands. Die künstlerische Leitung der Festspiele liegt mit Katharina Wagner nach wie vor in den Händen eines Mitglieds der Familie Wagner.

