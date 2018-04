Der Traum vom Traumjob: Sky und StepStone suchen das Nachwuchstalent für Sky Sport

Unterföhring (ots) -

- Sky bietet mit Unterstützung der Job-Experten von StepStone jungen Nachwuchstalenten die Chance auf einen Traumjob vor der Kamera bei Sky Sport - Mehrstufiges Auswahlverfahren, begleitet von Sky Sport News HD sowie über die digitalen Kanäle von Sky - Bewerbungsphase bis Ende Mai 2018, ausführliche Informationen auf sky.de/traumjob

Unterföhring, 16. April 2018 - Esther Sedlaczek hat es vorgemacht, als sie sich 2010 gegen tausende Bewerber durchsetzte und seitdem eine herausragende Karriere bei Sky hinlegt. Mit Unterstützung der Job-Experten von StepStone sucht Sky erneut ein sportbegeistertes Nachwuchstalent für einen Traumjob vor der Kamera bei Sky Sport. Das integrierte Kommunikationskonzept zur Aktivierung der Aktion stammt vom Vermarkter Sky Media.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Durch die Aktion bieten wir Nachwuchstalenten die einmalige Chance, wovon die meisten Sportfans ein Leben lang träumen: Einen Job ganz nah dran am Sportgeschehen und an den Stars. Gleichzeitig bekommen wir durch das Casting ein frisches Gesicht für unsere Sportsender, das uns dabei unterstützt, den Sport im Fernsehen noch spannender zu machen."

Dr. Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei StepStone: "StepStone hilft jeden Tag Millionen Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden. Die Vorstellung, für einen der größten Sportsender vor der Kamera zu stehen, ist für viele Menschen ein Traumjob. Ich freue mich darauf, mit Sky zusammen das neue TV-Gesicht zu finden, das am besten zu Sky passt."

Ab sofort auf sky.de/traumjob bewerben

Sky ruft alle Interessierten auf, sich ab sofort zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind alle Sportbegeisterten, erste journalistische Vorkenntnisse sind von Vorteil aber nicht Bedingung. Die Nachwuchstalente finden auf sky.de/traumjob alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und werden über einen Button direkt zur Online-Jobplattform StepStone geleitet, wo speziell für die Aktion ein Bewerberportal eingerichtet wurde. Hier müssen sie neben den klassischen Bewerbungsunterlagen ein zweiminütiges Bewerbungsvideo bereitstellen, in dem sie sich vorstellen und von ihrem schönsten Sporterlebnis berichten. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2018.

Über ein kompetentes Auswahlverfahren entscheidet eine Experten-Jury, wer das neue Sky Sport Nachwuchstalent wird. Die Jury besteht aus Roman Steuer (Executive Vice President Sports, Sky Deutschland), Mario Nauen (Director Football, Sky Deutschland), Dr. Sebastian Dettmers (Geschäftsführer, StepStone) und Britta Hofmann (Moderatorin, Sky Sport), die gleichzeitig auch Botschafterin der Aktion ist.

Aus allen Bewerbungen reduziert die Jury zunächst die Kandidaten auf eine Top 20, die sich in einer Home Challenge beweisen müssen. In der nächsten Phase werden die Top 10 zu einem Workshop bei Sky eingeladen. Die Top 3 erhalten eine Intensivschulung und müssen sich bei einer Aufzeichnung bei Sky Sport News HD beweisen. Die Verkündung des Siegers erfolgt dann voraussichtlich Mitte Oktober 2018. In regelmäßigen Rubriken auf Sky Sport News HD, auf sky.de sowie über die sozialen Medien wird Sky den Bewerbungsprozess redaktionell begleiten.

Alle Details und Teilnahmebedingungen sind auf sky.de/traumjob abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).

Über StepStone:

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot von StepStone ist mit mehr als 18 Millionen Besuchen im März 2018 das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStone beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

