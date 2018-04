Der Hasch-Kurier dreht eine zweite Runde: "High Maintenance" nun auch auf Deutsch bei Sky

Ben Sinclair (r.) in "High Maintenance" S2 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/David Giesbrecht" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Zehn neue Episoden ab 17. April im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Kreiert von Ben Sinclair ("Sisters") und seiner Ehefrau Katja Blichfeld ("30 Rock")

"The Guy" dreht auf seinem Fahrrad wieder seine Runden und beliefert seine abgedrehte urbane New Yorker Kundschaft mit Drogen. Ab dem 17. April ist die zweite Staffel der skurrilen und teilweise melancholischen HBO-Serie wahlweise auf Deutsch oder Englisch immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Zum Start der zweiten Staffel sind die ersten vier Folgen auf Deutsch auf Abruf verfügbar.

"Mit zehn neuen Episoden kehrt der Drogenkurier aus New York auf den Bildschirm zurück und lässt den Zuschauer wieder am bunten Treiben seiner illustren Kundschaft teilhaben.", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland. "'High Maintenance' ist ein kleines, feines Juwel unter den Comedyserien, das nicht nur lauthals lachen lässt sondern manchmal auch zu Tränen rührt. Mit viel Fingerspitzengefühl und fein beobachtet erzählen die verschiedenen Episoden von den gegenwärtigen Ängsten der New Yorker, die, konfrontiert mit politischen Spannungen und explodierenden Mietpreisen, versuchen das Schöne in einer immer instabiler werdenden Welt zu genießen."

Über "High Maintenance":

Und wieder ist "The Guy" (Ben Sinclair) als Fahrradkurier in Brooklyn und Manhattan unterwegs, um seine illustre Kundschaft mit Marihuana zu versorgen, die so unterschiedlich sind wie der Big Apple selbst. Dabei bringt die Serie den Zuschauern das Zuhause und die jeweilige Lebensweise der urbanen Charaktere näher, die alle ganz unterschiedliche Gründe haben, die Dienste von "The Guy" in Anspruch zu nehmen. Jede Episode erzählt in rasant humoristischer und hintergründiger Art und Weise Geschichten der neurotischen, aus allen Gesellschaftsschichten stammenden Kundschaft. Witzig, einfühlsam und treffend charakterisiert, geht es dabei darum, wie die Menschen in dieser kunterbunten Großstadt überleben.

Kreiert, geschrieben und inszeniert vom Ehepaar Ben Sinclair und Katja Blichfeld, feierte "High Maintenance" im Jahr 2012 zunächst als Webserie im Internet Premiere und wurde unter anderem 2015 mit dem WGA Award als bestes Kurzformat in den Neuen Medien ausgezeichnet. Neben Ben Sinclair sind zahlreiche Stars und New Yorker Theaterschauspieler in Gastrollen zu sehen. Darunter Dan Stevens ("Downton Abbey"), Lena Dunham ("Girls"), Hannibal Buress ("Spider-Man: Homecoming "), Gaby Hoffmann ("Transparent") und viele mehr.

Facts:

Originaltitel: "High Maintenance", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2017. Regie: Ben Sinclair, Katja Blichfeld. Drehbuch: Ben Sinclair, Katja Blichfeld. Ausführende Produzenten: Ben Sinclair, Katja Blichfeld, Russel Gregory. Produzenten: Willy Friedman, Gwen Bialic and Emi Irikawa. Darsteller: Ben Sinclair, Dan Stevens, Hannibal Buress, Lena Dunham, Gaby Hoffmann. Ausstrahlungstermine: Staffel zwei ab 17. April 2018, immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen, wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD. Zum linearen Start sind die ersten vier Episoden auf Deutsch parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar. Staffel eins ebenfalls auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Sebastian Bütow

External Communications

Tel: 089/9958 6868

sebastian.buetow@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien



Kontakt für Fotomaterial:



Margit Schulzke

Tel: 089/9958 6847

margit.schulzke@sky.de

picture.management.skyde@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell