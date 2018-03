Alle Marvel-Giganten in "Avengers 3: Infinity War": Vorverkauf bei CineStar gestartet

Lübeck (ots) - CineStar reagiert auf die gigantische Publikumsnachfrage für das Superhelden-Spektakel (Kinostart 26. April) mit einem extrafrühen Vorverkaufsstart - Tickets gibt es im Kino und unter www.cinestar.de

Marvels Avengers sprengen seit dem ersten Film der legendären Reihe sämtliche Besucherrekorde. Jetzt kommt es zum Kino-Showdown, in dem alle Superhelden in einem Film aufeinandertreffen. Damit sich die riesige Fan-Community garantiert Tickets für "Avengers 3: Infinity Wars" (im Kino ab 26. April) sichern kann, hat CineStar den Startschuss zum extrafrühen Vorverkauf gegeben: Tickets gibt es ab sofort direkt im Kino oder online unter cinestar.de!

Iron Man, Thor, Loki, Captain America, Hulk, Black Widow, Doctor Strange, Spider-Man, die Guardians of the Galaxy - und auch alle anderen Marvel-Superhelden in einem gemeinsamen Film: Das bedeutet nicht nur ein Aufgebot der hochkarätiger Hollywood-Stars, sondern ist gleichzeitig auch der heiß ersehnte Showdown im sensationell erfolgreichen Marvel Comics Universum! CineStar schürt das Marvel-Feuer mit dem exklusiven Vorverkaufsstart und empfiehlt allen Fans, sich schon jetzt die besten Plätze zu sichern.

Zur Handlung: Eine noch nie dagewesene Kino-Erfahrung, die zehn Jahre lang vorbereitet wurde und das gesamte Marvel Cinematic Universe umspannt, bringt mit "Avengers: Infinity War" den ultimativ tödlichsten Showdown aller Zeiten auf die Leinwand. Die Avengers (Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evens, Paul Bettany, Tom Holland, Jeremy Renner u.a.) und ihre verbündeten Superhelden (Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana u.a.) müssen sich dazu bereit machen, ihr Leben zu opfern, um der Macht von Thanos etwas entgegenzusetzen.

CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen Kinofans spannende Unterhaltung mit "Avengers 3: Infinity War", FSK 12, 156 Minuten.

Pressekontakt:

ZPR GmbH

Sandra von Zabiensky,

Sandra Backhaus

An der Alster 85

D-20099 Hamburg



Tel.: 040-29 81 35-11/12

presse@cinestar.de



CineStar-Gruppe

Mühlenbrücke 9

D-23552 Lübeck

cinestar.de

Original-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell