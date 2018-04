Das Sport-Comeback des Jahres ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky: Tiger Woods jagt beim Masters in Augusta sein fünftes "Green Jacket"

Unterföhring (ots) -

- Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 18 Stunden live und exklusiv vom 82. Masters im Augusta National Golf Club

- Unter skysport.de/golf steht Sky Abonnenten ein zusätzlicher Livestream zur Verfügung, der die beiden besten Flights des jeweiligen Tages Schlag für Schlag komplett live begleitet

- Bilder von "Amen Corner" täglich im frei empfangbaren Livestream unter skysport.de/golf

- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung beim Masters und allen weiteren Turnieren live dabei sein

- Highlights aus Augusta am Montag ab 20.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Einer der größten Golfer aller Zeiten kehrt in dieser Woche an den Ort seiner größten Erfolge zurück. Nach jahrelangem Kampf mit Verletzungen und mehreren Rückenoperationen geht Tiger Woods erstmals seit 2015 wieder in Augusta an den Start. Drei Jahre danach, vier Jahre nachdem er letztmals Nummer 1 der Weltrangliste war und knapp fünf Jahre seit seinem letzten Turniersieg kämpft er ab Donnerstag beim Masters um seinen fünftes "Green Jacket".

Bereits zum 82. Mal findet das Turnier in Augusta in diesem Jahr statt. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Tradition und sportlichem Anspruch ist das erste Major des Jahres nicht nur das wohl prestigeträchtigste Golfturnier, sondern eine der berühmtesten Sportveranstaltungen überhaupt. Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 18 Stunden live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Die Kommentatoren Carlo Knauss und Gregor Biernath berichten an allen vier Tagen live vom ersten Major des Jahres.

Neben Tiger Woods gehen auch die beiden deutschen Profis Bernhard Langer und Martin Kaymer an den Start.

Als Favoriten gelten unter anderem der Weltranglistenerste Dustin Johnson, Justin Thomas, Jordan Spieth und Rory McIlroy. ebenfalls mit von der Partie sind Titelverteidiger Sergio Garcia und Dreifachsieger Phil Mickelson.

Die Highlights des Masters sind am Montag ab 20.45 Uhr in einer halbstündigen Zusammenfassung frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.

Die beiden besten Flights des Tages Schlag für Schlag auf skysport.de

Als zusätzlicher Service über die regulären Live-Übertagungen hinaus steht Sky Abonnenten unter skysport.de/golf ein zusätzlicher Livestream "Featured Groups" zur Verfügung. Hier werden die beiden besten Flights des jeweiligen Tages Schlag für Schlag live begleitet. Die genaue Anfangszeit des Streams hängt von den konkreten Abschlagzeiten der beiden ausgewählten Spielergruppen am jeweiligen Tag ab.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Golffans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Das Masters live im frei empfangbaren Livestream unter skysport.de/golf

Auch alle Golffans, die noch keine Sky Kunden sind, haben die Möglichkeit, die besten Profis der Welt live im Einsatz zu sehen. Unter skysport.de/golf stehen ein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung. Hier können alle User von skysport.de das Geschehen am berühmten "Amen Corner" live verfolgen und jeden Spieler an den in der Vergangenheit oft spielentscheidenden Löchern 11, 12 und 13 sehen. Am Donnerstag und Freitag beginnt die Online-Übertragung jeweils ab 16.45 Uhr, am Wochenende ab 17.45 Uhr.

Zusätzlich bietet Sky bereits am Mittwoch einen zweistündigen Livestream der Driving Range an, der am Mittwoch ab 15.00 Uhr verfügbar ist.

Beide Livestreams werden vom Augusta National Golf Club produziert und sind im amerikanischen Originalkommentar unter skysport.de/golf abrufbar.

Das Masters live und exklusiv live und exklusiv bei Sky und Sky Go, ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars sowie unter skysport.de/golf:

Mittwoch:

15.00 Uhr: "Masters - on the Range" frei empfangbar auf skysport.de/golf

Donnerstag:

frühestens ab 15.15 Uhr: "Featured Groups" live auf skysport.de/golf 16.45 Uhr: "Amen Corner Live" frei empfangbar auf skysport.de/golf 21.00 Uhr: 1. Tag, live auf Sky Sport HD 2

Freitag:

frühestens ab 15.15 Uhr: "Featured Groups" live auf skysport.de/golf 16.45 Uhr: "Amen Corner Live" frei empfangbar auf skysport.de/golf 21.00 Uhr: 2. Tag, live auf Sky Sport HD 1

Samstag:

frühestens ab 16.15 Uhr: "Featured Groups" live auf skysport.de/golf 17.45 Uhr: "Amen Corner Live" frei empfangbar auf skysport.de/golf 21.00 Uhr: 3. Tag, live auf Sky Sport HD 1

Sonntag:

frühestens ab 16.15 Uhr: "Featured Groups" live auf skysport.de/golf 17.45 Uhr: Amen Corner Live" frei empfangbar auf skysport.de/golf 20.00 Uhr: 4. Tag, live auf Sky Sport HD 1

Montag:

20.45 Uhr: Das Golf Highlight-Magazin mit den Höhepunkten aus Augusta auf Sky Sport News HD

