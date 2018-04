Die Bayern zu Gast in Sevilla, Juventus - Real und Liverpool - ManCity: die Königsklasse am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

Unterföhring (ots) -

Unterföhring, 2. April 2018 - Direkt nach den Osterfeiertagen dürfen sich Fußballfans auf die heiße Phase in den internationalen Wettbewerben freuen. Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch alle vier Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live, drei davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Am Mittwoch zeigt Sky auch alle vier Partien aus der UEFA Europa League live. An allen drei Tagen stehen sämtliche Spiele auch im Rahmen der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Moderator Sebastian Hellmann begrüßt die Zuschauer am Dienstag um 19.00 Uhr. Bei ihm zu Gast sind Sky Experte Lothar Matthäus, der ehemalige österreichische Nationalspieler und Bundesliga-Profi Andreas Herzog sowie Fernseh-Moderator Kai Pflaume. Sie stimmen die Zuschauer auf das Hinspiel des FC Bayern im Hexenkessel des Estadio Ramón Sánchez Pizjuán beim FC Sevilla ein. Die Spanier spielten in der heimischen Liga eine schwache Hinrunde, befinden sich seit dem Jahreswechsel jedoch im Aufwind und konnten im Achtelfinale Manchester United ausschalten.

In der zweiten Begegnung des Tages stehen sich Juventus Turin und Real Madrid, gegenüber. Die Begegnung zwischen dem italienischen und dem spanischen Meister überträgt Sky exklusiv live. Die Neuauflage des Finals der Vorsaison sowie die Konferenz überträgt Sky exklusiv.

Klopp vs Guardiola: Liverpool - ManCity exklusiv und auch in Ultra HD

Klopp gegen Guardiola heißt es dann am Mittwochabend, wenn der FC Liverpool an der legendären Anfield Road Manchester City empfängt. Die Fans erhoffen sich vom englischen Duell ein Offensiv-Spektakel, in dem beide Teams mit viel Drang nach vorn agieren werden. In der Premier League konnten die "Citizens" das erste Aufeinandertreffen mit 5:0 für sich entscheiden, Liverpool antwortete mit einem 4:3-Sieg im Heimspiel. Das englische Duell, die zeitgleich stattfindende Partie FC Barcelona gegen AS Rom sowie die Konferenz zeigt Sky am Mittwochabend live und exklusiv.

Sky Experte Didi Hamann, FC-Basel-Sportdirektor Marco Streller und der Sportjournalist und Buchautor Ronald Reng sind ab 19.00 Uhr bei Moderatorin Jessica Kastrop zu Gast.

UEFA Europa League: RB Leipzig - Olympique Marseille live bei Sky

Am Donnerstagabend betritt dann RB Leipzig die internationale Bühne. Die Hasenhüttl-Elf empfängt vor heimischer Kulisse Olympique Marseille. In den weiteren Viertelfinal-Paarungen stehen sich der FC Arsenal und ZSKA Moskau, Atlético Madrid und Sporting Lissabon sowie Lazio Rom und der FC Salzburg gegenüber. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt die Sky Zuschauer ab 20.30 Uhr.

Grenzenloser Jubel: Mit Sky Go und Sky Ticket auch im Osterurlaub live dabei

Ab sofort verpassen Sky Kunden auch im Urlaub oder während der Geschäftsreise nie mehr ein Live-Spiel der Bundesliga oder UEFA Champions League, die aktuelle Folge ihrer Lieblingsserie, oder die größten Hollywoodblockbuster.

Im Zuge der zum 1. April 2018 in Kraft getretenen Portabilitätsverordnung der EU können Kunden von Sky Deutschland ihre Inhalte von Sky Go, Sky Ticket und Sky Kids seit Ostersonntag nicht mehr nur innerhalb Deutschlands und Österreichs, sondern auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten anschauen.

Für Sportfans bedeutet das, dass sie überall innerhalb der EU live dabei sein können, wenn der FC Bayern in Sevilla antritt und RB Leipzig auf Olympique Marseille trifft.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

