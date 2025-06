STRABAG AG

STRABAG ART Award 2025: Haakon Neubert gewinnt Hauptpreis – Kunstpreis feiert 30-jähriges Jubiläum

Preisverleihung markiert den Neustart des STRABAG Kunstforum unter dem neuen Namen STRABAG ART

Haakon Neubert gewinnt den Hauptpreis 2025

STRABAG ART Award zum 30. Mal vergeben

Der STRABAG ART Award, einer der höchstdotierten privaten Kunstpreise Österreichs für Malerei und Zeichnung, wurde zum 30. Mal vergeben. Der Hauptpreis 2025 geht an den deutschen Künstler Haakon Neubert. Die Jury, darunter u.a. Angela Stief, Direktorin ALBERTINA modern, begründete die Entscheidung damit, dass Haakons Werke durch grafische Klarheit, bunte monochrome Flächen, popkulturelle Referenzen und humorvolle Alltagsbeobachtungen überzeugen. Neben dem Hauptpreis wurden vier Anerkennungspreise vergeben. Die Preisverleihung markiert zugleich den Neustart des STRABAG Kunstforum unter dem neuen Namen STRABAG ART.

Haakon Neubert: „Ich denke, dass das Formale und der Inhalt sich gegenseitig bedingen und nicht voneinander getrennt werden können. Das Zusammenspiel beider Komponenten bildet das Narrativ. In meinen Fall heißt das, alltägliche Szenen mit meiner Malerei zu verquicken. Ganz lange habe ich überlegt, warum ich male, bis mir aufgefallen ist, dass das die falsche Frage ist. Die richtige Frage lautet: Für wen male ich? Und das sind Menschen, also zeige ich sie.“

Die Preisträger:innen des STRABAG ART Award 2025:

Hauptpreis: Haakon Neubert (DE)

Anerkennungen erhielten:

Benjamin Burkard (DE)

Emma Hummerhielm Carlén (AT/SE)

Maximilian Prüfer (DE)

Dior Thiam (DE)

Zahlen & Fakten zum STRABAG ART Award 2025:

771 Einreichungen aus Deutschland, Slowenien und Österreich

50 nominierte Künstler:innen

5 Preisträger:innen

Gesamtpreisgeld: 48.000 Euro, davon 16.000 Euro Hauptpreis sowie je 8.000 Euro Anerkennungspreise

Preisträger:innenausstellung:

In der Preisträger:innenausstellung von 1.7.–12.9.2025 in der STRABAG ART Site werden die in der Jurysitzung ausgezeichneten Arbeiten der prämierten Künstler:innen gezeigt. Beginnend mit September 2025 bespielen alle fünf Preisträger:innen mit einer Einzelausstellung die neuen Ausstellungsräumlichkeiten und sind herzlich eingeladen, dies mit einem Arbeitsaufenthalt in den STRABAG ART Studios zu verbinden.

STRABAG ART: Neue Identität, neue Räume, neue Formate

Die Umgestaltung des STRABAG Kunstforum zu STRABAG ART markiert einen strategischen Wendepunkt in der langjährigen Kunstförderung der STRABAG SE. Mit neuem Ausstellungsraum, der flexible Präsentationskonzepte ermöglicht, einer neuen visuellen Identität und digitaler Neuausrichtung (strabag.art) wird das Kunstengagement des Konzerns auf eine neue Ebene gehoben. Über die bestehende Tätigkeit der umfassenden Sammlungsbetreuung und Präsentation der Kunstwerke an über 75 Konzernstandorten von STRABAG SE europaweit, entstehen zwei innovative Projekte: die mobilen STRABAG ART Container und das von Klemens Haselsteiner initiierte Street ART Konzept – sie bringen zeitgenössische Kunst direkt auf Baustellen und machen sie für Mitarbeiter:innen und Passant:innen unmittelbar erlebbar.

30 Jahre STRABAG ART Award – eine Bilanz:

Was 1994 im kleinen Stil begann, sollte sich bis heute zu einem der höchstdotierten privaten Kunstpreise für Malerei und Zeichnung in Österreich entwickeln. 15.375 Bewerbungen, 166 prämierte Künstler:innen, rund 8.950 zu den Jurysitzungen eingereichte Originalwerke, 52 hochmotivierte Jurymitglieder, rund 835.000 Euro ausgeschüttete Preisgelder und 165 Einzelausstellungen der ausgezeichneten Künstler:innen – das ist die >Bilanz< nach 30 Jahren STRABAG ART Award.

