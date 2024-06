STRABAG AG

NANA MANDL ist Preisträgerin des STRABAG Artaward International 2024

Wien (ots)

Das STRABAG Kunstforum freut sich, den Hauptpreis und die vier Anerkennungen des STRABAG Artaward International 2024 bekanntzugeben.

Der STRABAG Artaward International zählt zu den höchstdotierten privaten Kunstpreisen für Malerei und Zeichnung in Österreich: Jährlich werden ein Hauptpreis und vier Anerkennungen mit einem Preisgeld von insgesamt € 48.000,- vergeben. Die Ausschreibung des internationalen Kunstpreises erfolgt jeweils in Dreijahreszyklen. In den Jahren 2024–2026 sind Künstler:innen aus Deutschland, Slowenien und Österreich zur Teilnahme eingeladen. Aus über 850 Bewerbungen wurden nun fünf künstlerische Positionen ausgezeichnet.

Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender STRABAG SE, vergab die Preise am 27.6.2024 im STRABAG Haus Wien.

Hauptpreis des STRABAG Artaward International 2024

NANA MANDL / AT

„Menschen, die in ihr Handy schauen oder sich vor Spiegeln für Selfies inszenieren. Eine Serie von Nana Mandl, deren Aufnahmen dieser Szenerien selbst mit Handys entstanden sind: Es sind Bilder der typischen Bilder, die sich in den Foto-Archiven unserer Smartphones ansammeln. Und es sind Bilder, die ebenso viel über die eigene Selbst- und Wirklichkeitsgestaltung wie über Zeit und Umgebung ihrer Entstehung aussagen. Während aber die abgebildeten Protagonist:innen auf das glatte, spiegelnde Display ihres Telefons schauen, betrachten wir sie in Mandls Werken abgebildet in Patchworks aus Textilien, Stickereien und Übermalungen. Statt makelloser Glätte weisen die Oberflächen sichtbare Nähte und gestische Pinselstriche auf. Sanft schimmernde Flächen und rauere, das Licht fast aufsaugende Webmuster schieben sich ineinander oder überlagern sich. Die Farben sind fröhlich, pudrig-pastellig wie die Werbekampagnen von Drogerieketten oder Bubble Tea-Herstellern. Die abgebildeten Menschen scheinen alle jung zu sein, sich in genau dieser Konsumwelt gut zurechtzufinden, und dies ist ihr selbstgestalteter Auftritt darin. Ermöglicht durch eine Technologie, die unseren Alltag mit Informationen flutet, die zum Eintauchen in andere Realitäten verführt – und die zugleich mit persönlichen Erinnerungen aufgeladen Teil unserer Identität geworden ist. Wir konsumieren Bilder und erzeugen eigene Bilder, die wir in den kollektiven Bilderstrom einfließen lassen."

Anna-Catharina Gebbers

Anerkennungen erhielten:

ALEXANDRE DIOP / FR/AT

TINA DOBRAJC / SI

EVA GENTNER / DE

ANDREY KLASSEN / RU/DE

„Mit unserer Strategie People. Planet. Progress. setzen wir klar auf Wachstum durch Nachhaltigkeit und Innovation. Und in diesem Geschäftsmodell ist auch unser kulturelles Engagement kompromisslos im Konzern verankert. Stolz blicken wir auf nunmehr 29 Jahre Kunstpreis und damit fast drei Jahrzehnte der Förderung und Vernetzung junger Künstler:innen. Wir durchleben eine Zeit der rasanten Veränderungen und Weiterentwicklungen, und in diesem Sinne darf ich auch meiner Freude Ausdruck verleihen, dass mit der Preisverleihung 2024 die Ära eines neuen Ausstellungsraumes in der STRABAG Zentrale in Wien beginnt: Mögen die diesjährigen Preisträger:innen diesem kunstvoll Leben einhauchen – ich gratuliere den fünf Preisträger:innen herzlich und freue mich auf ihre ab Herbst 2024 stattfindenden Einzelausstellungen.“

Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender STRABAG SE

Die Ausstellung mit den Werken der fünf prämierten Künstler:innen ist von 28.6.–16.9.2024 im Gironcoli-Kristall im STRABAG Haus zu sehen. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Ab Ende September 2024 werden alle prämierten Künstler:innen eine Einzelausstellung im Gironcoli- Kristall im STRABAG Haus präsentieren.

Jurymitglieder 2024

Die Jury setzt sich aus Kunstexpert:innen aus den Teilnahmeländern des STRABAG Artaward International 2024 zusammen:

Anna-Catharina Gebbers Kuratorin Hamburger Bahnhof, Berlin

Alenka Gregorič Künstl. Direktorin Cukrarna, Ljubljana

Johan Holten Direktor Kunsthalle Mannheim

Angela Stief Direktorin Albertina Modern, Wien

Sebastian Haselsteiner

Direktor STRABAG Kunstforum, Wien

Ausblick STRABAG Artaward International 2024–2026

Im aktuellen Dreijahreszyklus sind Künstler:innen aus Deutschland, Slowenien und Österreich zur Teilnahme am STRABAG Artaward International eingeladen. Die Bewerbungsphase für den STRABAG Artaward International 2025 findet im Jänner 2025 statt.

Fotomaterial

Zum Download stehen Werkfotos und Porträtfotos der fünf Preisträger:innen, Ansichten der Jurysitzung (April 2024, Gironcoli-Kristall STRABAG Haus) sowie der Katalog zum Kunstpreis bereit. Notwendige Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Dateinamen.

