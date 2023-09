VDA - Verband der Automobilindustrie e.V.

VDA-Präsidentin Müller: "Mobilität bedeutet Vielfalt und Teilhabe. Dabei ist das Auto unverzichtbar"

Bundeskanzler Scholz lobt bei Eröffnung der IAA MOBILITY in München die deutsche Autoindustrie

Ein Audio

vda_iaa2023-eröffnung-feature.mp3

MP3 - 3,0 MB - 02:12 Download Your browser does not support the audio element.

München (ots)

Anmoderation:

Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Nachmittag (Dienstag, 05.09., 14 Uhr) in München die IAA MOBILITY eröffnet. Seit heute präsentiert sich die IAA Mobility als internationale Plattform für die Mobilitätswende. Hier treffen Besucher und Fachpublikum bis Sonntag, 10. September auf die wichtigsten Hersteller und Automarken, auf Zulieferer, Newcomer und innovative Startups. Gezeigt werden unter anderem die neuesten Elektroautos, E-Auto-Conceptfahrzeuge, neue Mobilitätsdienstleistungen, aber auch eine Vielzahl an Elektrofahrrädern. Wie schon vor zwei Jahren findet die IAA nicht nur auf dem Gelände der Messe München statt, sondern als "Open Space" in der kompletten Münchner Innenstadt. In seiner Eröffnungsrede unterstrich Bundeskanzler Olaf Scholz die Bedeutung der deutschen Autoindustrie, als Schlüsselindustrie der Bundesrepublik und sprach ein dickes Lob aus:

O-Ton Olaf Scholz

Fortbewegung ist ein universelles, menschliches Bedürfnis. Und gleichzeitig sind wir uns einig, dass wir uns in Zukunft so fortbewegen müssen, dass unser Planet und unsere Umwelt nicht darunter leiden. Dem riesigen, weiter steigenden Bedarf müssen wir ein nachhaltiges Angebot gegenüberstellen. Dass Sie das können, ist eine der ermutigsten Botschaften unserer Zeit. Hier zeigt sich, wozu menschlicher Erfindergeist in der Lage ist. Deshalb möchte ich Ihnen heute hier und an dieser Stelle dafür "Danke" sagen: Danke für die Entschlossenheit Ihrer Branche, die notwendigen Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu gehen. Schönen Dank! (0:40)

VDA-Präsidentin Hildegard Müller wies in ihrer Rede auf die herausragenden Leistungen der gesamten Wirtschaft in Deutschland hin. Für sie ist diese IAA MOBILITY nicht nur Zeichen, dass die deutschen Hersteller und Zulieferer auf dem richtigen Weg in die Mobilität der Zukunft sind, sondern auch ein Format, das der gesamten Bevölkerung zeigen soll, wie innovativ die Automobil-Branche ist.

O-Ton Hildegard Müller

Die Breite der Mobilitätsbranche wird sichtbar sein. Ihre ganze Vielfalt entsprechend der Bedarfe der Menschen bei der Mobilität. Und glauben Sie mir, die Bedürfnisse sind vielfältig, ob in Europa, in Amerika, in Asien, in Afrika. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass die IAA Mobilität noch internationaler geworden ist. In einer globalisierten Welt brauchen wir globale Lösungen. Wir suchen bewusst den Dialog mit der Gesellschaft, gerne auch strittig. Unsere Position ist dabei klar: Mobilität ist vielfältig. Mobilität bedeutet Teilhabe. Und dabei ist das Auto unverzichtbar. (0:43)

Die VDA-Präsidentin nutze Ihre Rede, um auf eine Aussage von Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern einzugehen. Bei der Verkündigung einer Investitionsförderung in der Größenordnung von sechs Milliarden Euro durch den Bund, hatte Habeck von den Autoherstellern höhere Investitionen gefordert. Hildegard Müller rechnete vor, wieviel die deutsche Autoindustrie aktuell bereits investiert:

O-Ton Hildegard Müller

Wir investieren Milliarden Summen in Forschung und Entwicklung. Und weil der Wirtschaftsminister heute noch mal nachgefragt hat, darf ich noch mal sagen, es sind 250 Milliarden in den nächsten fünf Jahren, die wir in die Mobilität, in die Digitalisierung, in die neue Mobilität investieren. Alleine hier von der deutschen Autoindustrie und 130 Milliarden in den Umbau von Werken. Das, meine Damen und Herren, ist ein starkes Signal. (0:23)

Auch für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist die IAA Mobility ein wichtiges Signal, dass die deutsche Autoindustrie nicht nur ankündigt, sondern liefert. An die Protestierenden gewandt, sorgte Söder für das Bonmot des Tages:

O-Ton Markus Söder

Mein Appell an alle diejenigen, die es anders sehen. Ich glaube, dass es schlauer ist, die Probleme der Zukunft mit Hirn als mit Leim zu lösen, meine sehr verehrten Damen und Herren. (0:10)

Abmoderation:

Bundeskanzler Olaf Scholz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und VDA-Präsidentin Hildegard Müller haben heute Mittag gemeinsam mit dem Hausherrn, Münchens OB Dieter Reiter, die IAA MOBILITY 2023 eröffnet. Auf dieser weltgrößten Mobilitätsmesse präsentieren 750 Aussteller ihre neuesten Entwicklungen. Darunter auch 152 Zuliefer- und Tech-Unternehmen, 78 Start-ups und 75 Fahrradmarken.

Noch bis Sonntag, 10. September, können sich die Besucherinnen und Besucher in den Messehallen und auf dem "Open Space" in der Münchner Innenstadt davon überzeugen, dass die deutsche Automobilindustrie auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft ist.

Original-Content von: VDA - Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell