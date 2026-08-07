Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Fleischproduktion im 1. Halbjahr 2026 um 0,4 % (alt: 0,7 %) gesunken

WIESBADEN (ots)

Korrektur: Die am 07.08.2026 verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund eines Fehlers bei der Berechnung korrigiert werden. Die korrigierten Stellen sind fett und kursiv hervorgehoben.

Die gewerblichen Schlachtunternehmen in Deutschland haben im 1. Halbjahr 2026 nach vorläufigen Ergebnissen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entspricht dies einem Rückgang von 0,4 % (alt: -0,7 %) oder 14 700 Tonnen (alt: -24 200 Tonnen) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2026 in den Schlachtbetrieben 24,0 Millionen (alt: 23,9 Millionen) Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 343,2 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.

Schweinefleischproduktion um 0,5 % (alt 0,0 %) höher als im Vorjahreszeitraum

Die Zahl der geschlachteten Schweine stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,5 % (alt: 0,0 %) oder 107 000 Tiere (alt: +8 400 Tiere) auf 22,2 Millionen (alt: 22,1 Millionen) im 1. Halbjahr 2026.

Die Zahl der geschlachteten Schweine inländischer Herkunft lag bei 21,9 Millionen (alt: 21,7 Millionen) Tieren (+163 800 Tiere bzw. +0,8 % (alt: +8 400 Tiere bzw. 0,0 %)). Tiere inländischer Herkunft machten 98,4 % (alt: 98,2 %) der Gesamtmenge der geschlachteten Schweine aus. Die Zahl geschlachteter Schweine ausländischer Herkunft sank um 14,0 % auf 349 200 Tiere (alt: 406 000).

Die erzeugte Schweinefleischmenge im 1. Halbjahr 2026 betrug 2,2 Millionen Tonnen (alt: 2,1 Millionen Tonnen) und stieg damit um 10 300 Tonnen (alt: +800 Tonnen) oder 0,5 %.

Rindfleischproduktion mit -0,1 % nahezu unverändert

Die Rindfleischproduktion sank im 1. Halbjahr 2026 im Vorjahresvergleich um 600 Tonnen oder 0,1 % auf 462 200 Tonnen. Mit 1,4 Millionen Rindern schlachteten die Betriebe 0,1 % oder 1 900 Rinder weniger als im Vorjahreszeitraum.

Geflügelfleischproduktion um 3,2 % gesunken

Im 1. Halbjahr 2026 wurden insgesamt 343,2 Millionen Tiere verschiedener Geflügelarten in Deutschland geschlachtet. Die Zahl der geschlachteten Tiere sank um 0,8 %. Mit rund 755 000 Tonnen wurde 3,2 % weniger Geflügelfleisch produziert als im Vorjahreszeitraum (-24 900 Tonnen).

Schweinefleisch mit größtem Anteil an der Produktion

Schweinefleisch hat seit Jahren den größten Anteil an der gewerblichen Fleischerzeugung in Deutschland. Im 1. Halbjahr 2026 stammten 63,7 % (alt: 63,6 %) der erzeugten Fleischmenge von geschlachteten Schweinen. Danach folgten Geflügelfleisch mit einem Anteil von 22,3 % (alt: 22,4 %) und Rindfleisch mit 13,7 %. Das Fleisch von Schafen, Ziegen und Pferden machte lediglich rund 0,3 % der Gesamtproduktion aus.

Weitere Informationen:

Zeitreihen über die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik sind über die Tabellen 41331-0004 und 41322-0002 in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tiere und tierische Erzeugung, Fischerei Telefon: +49 611 75 8660 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell