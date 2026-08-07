Statistisches Bundesamt

Fleischproduktion im 1. Halbjahr 2026 um 0,7 % gesunken

WIESBADEN (ots)

Die gewerblichen Schlachtunternehmen in Deutschland haben im 1. Halbjahr 2026 nach vorläufigen Ergebnissen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entspricht dies einem Rückgang von 0,7 % (-24 200 Tonnen) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2026 in den Schlachtbetrieben 23,9 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 343,2 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.

Schweinefleischproduktion unverändert zum Vorjahreszeitraum

Die Zahl der geschlachteten Schweine blieb mit 22,1 Millionen im 1. Halbjahr 2026 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+8 400 Tiere bzw. 0,0 %).

Die Zahl der geschlachteten Schweine inländischer Herkunft lag - ebenfalls fast unverändert - bei 21,7 Millionen Tieren (+8 400 Tiere bzw. 0,0 %). Tiere inländischer Herkunft machten 98,2 % der Gesamtmenge der geschlachteten Schweine aus. Die Zahl geschlachteter Schweine ausländischer Herkunft blieb mit 406 000 Tieren unverändert.

Die erzeugte Schweinefleischmenge im 1. Halbjahr 2026 betrug 2,1 Millionen Tonnen und blieb mit +800 Tonnen nahezu unverändert zum Vorjahr.

Rindfleischproduktion mit -0,1 % nahezu unverändert

Die Rindfleischproduktion sank im 1. Halbjahr 2026 im Vorjahresvergleich um 600 Tonnen oder 0,1 % auf 462 200 Tonnen. Mit 1,4 Millionen Rindern schlachteten die Betriebe 0,1 % oder 1 900 Rinder weniger als im Vorjahreszeitraum.

Geflügelfleischproduktion um 3,2 % gesunken

Im 1. Halbjahr 2026 wurden insgesamt 343,2 Millionen Tiere verschiedener Geflügelarten in Deutschland geschlachtet. Die Zahl der geschlachteten Tiere sank um 0,8 %. Mit rund 755 000 Tonnen wurde 3,2 % weniger Geflügelfleisch produziert als im Vorjahreszeitraum (-24 900 Tonnen).

Schweinefleisch mit größtem Anteil an der Produktion

Schweinefleisch hat seit Jahren den größten Anteil an der gewerblichen Fleischerzeugung in Deutschland. Im 1. Halbjahr 2026 stammten 63,6 % der erzeugten Fleischmenge von geschlachteten Schweinen. Danach folgten Geflügelfleisch mit einem Anteil von 22,4 % und Rindfleisch mit 13,7 %. Das Fleisch von Schafen, Ziegen und Pferden machte lediglich rund 0,3 % der Gesamtproduktion aus.

Weitere Informationen:

Zeitreihen über die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik sind über die Tabellen 41331-0004 und 41322-0002 in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

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