GEERS Experten betonen: Unbehandelter Hörverlust kann das Risiko für Demenz erhöhen

Schwerhörigkeit wird oft als normale Begleiterscheinung des Älterwerdens abgetan. Doch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass unbehandelter Hörverlust weitreichendere Folgen haben kann, unter anderem für die geistige Leistungsfähigkeit. Internationale Studien weisen darauf hin, dass eingeschränktes Hören mit einem erhöhten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Demenz verbunden sein kann.

Umso wichtiger ist es, das eigene Hörvermögen frühzeitig überprüfen zu lassen. Ein erster Schritt ist unkompliziert möglich, denn ein Online-Hörtest bietet schnell eine erste Einschätzung des eigenen Hörvermögens und das bequem von zu Hause aus. Zeigen sich dabei Auffälligkeiten, empfiehlt sich eine fachliche Abklärung.

Das Gehör als wichtiger Faktor für geistige Fitness

Während Bewegung und Ernährung längst als wichtige Faktoren der Demenzprävention gelten, rückt zunehmend auch das Hören in den Fokus der Forschung. Eine internationale Expertengruppe stuft Hörverlust als relevanten Risikofaktor für Demenz ein.

Die Erklärung: Ist das Hörvermögen eingeschränkt, muss das Gehirn dauerhaft mehr Energie aufbringen, um Sprache zu verarbeiten und Gesprächsinhalte zu erfassen. Diese zusätzliche Belastung kann dazu führen, dass andere kognitive Prozesse, wie etwa Gedächtnisleistung oder Konzentration, weniger Kapazität erhalten. Gleichzeitig ziehen sich viele Betroffene unbewusst aus Gesprächen zurück. Weniger Austausch bedeutet jedoch auch weniger geistige Anregung im Alltag.

Frühe Hörvorsorge kann helfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und das Gehirn aktiv zu halten. Wer sein Hörvermögen regelmäßig überprüfen lässt, schafft eine wichtige Voraussetzung, um geistig fit und sozial eingebunden zu bleiben.

Wie Schwerhörigkeit soziale Kontakte beeinflussen kann

Gespräche in größerer Runde, Telefonate oder Restaurantbesuche werden bei beginnender Schwerhörigkeit oft anstrengend. Stimmen verschwimmen, einzelne Wörter gehen unter, Missverständnisse häufen sich. Viele Menschen reagieren darauf unbewusst damit, dass sie sich seltener an Gesprächen beteiligen, sich bei Treffen zurückziehen oder Situationen mit Hintergrundgeräuschen vermeiden.

Genau hier setzt Prävention an. Wer sein Hörvermögen rechtzeitig überprüft und mögliche Einschränkungen nicht ignoriert, kann aktiv gegensteuern und so soziale Teilhabe, Selbstständigkeit und geistige Aktivität länger erhalten. Bereits kleine Schritte können einen Unterschied machen.

Prävention im Alltag beginnt beim Hören

Studien legen nahe, dass eine frühzeitige Versorgung mit Hörgeräten dazu beitragen kann, geistige Fähigkeiten länger aktiv zu halten. Dabei geht es nicht um eine medizinische Behandlung im engeren Sinn, sondern um die Unterstützung alltäglicher Wahrnehmung und Kommunikation. Wer wieder besser hört, beteiligt sich aktiver an Gesprächen und bleibt im sozialen Austausch präsenter.

Moderne Hörlösungen sind heute deutlich weiterentwickelt. Sie verbessern nicht nur das Sprachverstehen, sondern helfen, das Gehirn kontinuierlich mit akustischen Reizen zu versorgen. Gespräche, Umgebungsgeräusche und soziale Interaktionen bleiben dadurch besser zugänglich.

Entscheidend ist eine individuelle Anpassung. Eine professionelle Beratung bei GEERS kann helfen, passende Lösungen zu finden und offene Fragen zu klären.

Individuelle Hörlösungen und persönliche Beratung bei GEERS

Wer sein Hörvermögen professionell prüfen lassen möchte, findet bei GEERS eine strukturierte Beratung. Beim sogenannten GEERS Hörerlebnis wird das persönliche Hörvermögen umfassend analysiert und verständlich erklärt. Anschließend können passende Hörlösungen im Alltag getestet und in realistischen Hörsituationen erlebt werden. So entsteht eine fundierte Entscheidungsgrundlage ohne Zeitdruck und mit individueller Begleitung durch erfahrene Hörakustik-Experten.

Ein bewusster Umgang mit dem eigenen Hören kann einen wichtigen Beitrag leisten, geistige Fitness und Lebensqualität langfristig zu erhalten. Der erste Schritt beginnt mit einer bewussten Entscheidung, das eigene Hören ernst zu nehmen.

