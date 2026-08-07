Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 10.08.2026 bis 14.08.2026

WIESBADEN (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

Montag, 10.08.2026

(Nr. N054) Zum Tag der Jugend (12.8.2026): Anteil 15- bis 24-Jähriger in Deutschland, den Bundesländern und der EU, Jahr 2025

(Nr. N055) Kinderunfälle im Straßenverkehr, Jahr 2025

Dienstag, 11.08.2026

(Nr. 282) Inlandstourismus, Juni und 1. Halbjahr 2026

(Nr. 33) Zahl der Woche: Krankenhausbehandlungen aufgrund von Essstörungen, Jahr 2024

Mittwoch, 12.08.2026

(Nr. 283) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2026

Donnerstag, 13.08.2026

(Nr. 284) Kindeswohlgefährdungen, Jahr 2025

(Nr. N056) Befristet Beschäftigte: Altersgruppen, Bildungsniveau, Branchen, Gründe und Vertragslaufzeit, Jahr 2025

Freitag, 14.08.2026

(Nr. N057) Zahl der Beschäftigten in der Industrie nach Branchen, 1. Halbjahr 2026

(Nr. 285) Großhandelspreise, Juli 2026

(Nr. 286) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2026

(Nr. 287) Gewerbeanzeigen, 1. Halbjahr 2026

(Nr. 288) Insolvenzen, Mai 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden www.destatis.de/kontakt

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