Statistisches Bundesamt

Gastgewerbeumsatz im April 2026 real unverändert zum Vormonat

WIESBADEN (ots)

Gastgewerbeumsatz, April 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

0,0 % zum Vormonat (real)

+0,4 % zum Vormonat (nominal)

-7,1 % zum Vorjahresmonat (real)

+0,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im April 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) im Vergleich zum März 2026 konstant geblieben. Nominal (nicht-preisbereinigt) stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz um 0,4 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 sank der Umsatz real um 7,1 %, wohingegen er nominal um 0,7 % stieg.

Im März 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Februar 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein reales Minus von 1,7 % (vorläufiger Wert: -2,2 %). Nominal sank der Umsatz um 0,6 % (vorläufiger Wert: -1,3 %).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im April 2026 gegenüber März 2026 ein Umsatzplus von real 1,2 % und nominal 1,8 %. Gegenüber April 2025 sank der Umsatz real um 7,4 %, wohingegen er nominal um 0,1 % stieg.

In der Gastronomie sank der Umsatz im April 2026 gegenüber März 2026 real um 0,6 % und nominal um 0,2 %. Im Vergleich zum April 2025 sank der Umsatz real um 7,4 % und stieg nominal um 0,5 %.

Methodische Hinweise:

In der Konjunkturstatistik im Gastgewerbe werden Nettoumsätze, also ohne Mehrwertsteuer, abgebildet und mit einem entsprechenden Preisindex auf Basis von Nettopreisen (ohne Mehrwertsteuer) bereinigt.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.

Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.

Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Gastgewerbe Telefon: +49 611 75 4854 www.destatis.de/kontakt

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