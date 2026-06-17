Statistisches Bundesamt

Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk im 1. Quartal 2026: -2,1 % zum Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots)

1,6 % weniger Beschäftigte Ende März 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt

Statistisches Bundesamt veröffentlicht erstmals preisbereinigte Umsätze im zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerk

Der reale (preisbereinigte) Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland ist im 1. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 2,1 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende März 2026 im zulassungspflichtigen Handwerk 1,6 % weniger Personen beschäftigt als Ende März 2025. Mit den vorliegenden Ergebnissen stellt das Statistische Bundesamt erstmals preisbereinigte Ergebnisse zur Umsatzentwicklung im Handwerk bereit. Die Ergebnisse werden künftig vierteljährlich veröffentlicht.

Umsatzrückgang im Baugewerbe, Umsatzanstieg im Gesundheitsgewerbe

Den stärksten realen Umsatzrückgang aller Gewerbegruppen im zulassungspflichtigen Handwerk wies im 1. Quartal 2026 das Bauhauptgewerbe mit 7,3 % weniger Umsatz als im Vorjahresquartal auf, gefolgt vom Ausbaugewerbe mit einem Rückgang um 3,8 %. Die Handwerke für den gewerblichen Bedarf und Handwerke für den privaten Bedarf verzeichneten im selben Zeitraum Rückgänge von 1,1 % und 0,6 %.

Den höchsten realen Umsatzanstieg im 1. Quartal 2026 gab es im Gesundheitsgewerbe mit +1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Leicht gewachsen sind zudem die realen Umsätze im Kraftfahrzeuggewerbe mit +0,3 % und im Lebensmittelgewerbe mit +0,1 %.

Beschäftigungsrückgang am deutlichsten in Handwerken für den gewerblichen Bedarf

In den sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks waren Ende März 2026 insgesamt 1,6 % weniger Personen tätig als Ende März 2025. Am stärksten sank die Beschäftigung in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf mit -2,6 %.

Umsätze im zulassungsfreien Handwerk real um 2,6 % gestiegen

Das zulassungsfreie Handwerk erwirtschaftete im 1. Quartal 2026 real 2,6 % mehr Umsatz als im Vorjahresquartal. Den höchsten Zuwachs gab es bei den Handwerken für den gewerblichen Bedarf mit +4,3 %. In den Handwerken für den privaten Bedarf stiegen die realen Umsätze um 0,8 %. Umsatzrückgänge gab es dagegen im Bauhauptgewerbe und im Lebensmittelgewerbe mit -4,7 % beziehungsweise -2,2 %.

Methodische Hinweise:

Zulassungspflichtiges Handwerk bedeutet, dass die Leiterin oder der Leiter eines selbständigen Handwerksbetriebs über eine besondere fachliche Qualifikation (z. B. Meisterbrief) verfügen muss und damit in die Handwerksrolle eingetragen ist. Im zulassungsfreien Handwerk ist eine solche Qualifikation nicht erforderlich.

Für das 1. Quartal 2026 liegen neben nominalen (nicht preisbereinigten) erstmals auch reale (preisbereinigte) Umsatzwerte für das zulassungspflichtige und zulassungsfreie Handwerk vor. Ziel der Preisbereinigung ist die inflationsbereinigte Abbildung der wirtschaftlichen Entwicklung im Handwerk. Die Preisbereinigung erfolgt auf Einzeldatenebene mithilfe von Deflatoren und Preisindizes aus verschiedenen Statistiken. Detaillierte Informationen bietet der Qualitätsbericht im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Die Daten der Handwerksberichterstattung wurden ab dem 1. Quartal 2026 auf das Basisjahr 2025 (2025 = 100) umgestellt. Die Berechnung der neuen Basis erfolgte über die Zeiträume 4. Quartal 2024 bis 4. Quartal 2025.

Darüber hinaus wurde für das Berichtsjahr 2026 die Klassifikation der Wirtschaftszweige von WZ 2008 auf WZ 2025 umgestellt und die Beschäftigtendaten werden nun nach dem Jobkonzept erfasst. Weitere Informationen zum Jobkonzept bietet ein Methodenpapier im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Weitere Informationen:

Ausführliche Ergebnisse zur Konjunktur des Handwerks sind in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar (Tabellen 53211). Detaillierte Ergebnisse für die Bundesländer veröffentlichen die Statistischen Ämter der Länder.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Handwerk Telefon: +49 611 75 4871 www.destatis.de/kontakt

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