Statistisches Bundesamt

Baugenehmigungen für Wohnungen im April 2026: +9,2 % zum Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots)

Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis April 2026 zum Vorjahreszeitraum:

+13,4 % bei Wohnungen in Wohngebäuden insgesamt

+11,7 % bei Einfamilienhäusern

+22,9 % bei Zweifamilienhäusern

+14,7 % bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern

Im April 2026 wurde in Deutschland der Bau von 20 200 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,2 % oder 1 700 Baugenehmigungen mehr als im April 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 10,3 % oder 1 600 auf 16 900. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im April 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 % oder 100 auf 3 200.

Januar bis April 2026: Aufwärtstrend bei neuen Wohngebäuden hält an

Im Zeitraum von Januar bis April 2026 wurde in Deutschland der Bau von 83 700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 13,2 % oder 9 800 Wohnungen mehr als von Januar bis April 2025.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis April 2026 insgesamt 68 400 Wohnungen genehmigt, das waren 13,4 % oder 8 100 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 11,7 % (+1 700) auf 15 900. Bei den Zweifamilienhäusern nahm die Zahl genehmigter Wohnungen um 22,9 % (+900) auf 4 900 zu. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 44 300 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 14,7 % (+5 700) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen ging dagegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4 % (-150) auf 3 400 Wohnungen zurück.

In neuen Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis April 2026 insgesamt 1 500 Wohnungen (+35,1 %; +400) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über Gewerbeflächen.

Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis April 2026 insgesamt 13 700 Wohnungen genehmigt, das waren 10,2 % oder 1 300 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

Methodische Hinweise:

Die Angaben basieren auf den im Mai bei den Statistischen Ämtern der Länder vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für den aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über bereits in der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht rechtzeitig eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer Berichtsmonate ein. Über die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informieren der Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel "Digitalisierungspotenzial in der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.

Ergebnisse zum Thema Bauen sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Bautätigkeit Telefon: +49 611 75 2442 www.destatis.de/kontakt

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