Lilly Deutschland Stiftung

KONKRET-Preis 2026: Vier Projekte zeigen, wie die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet werden kann

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Frankfurt am Main (ots)

Die Lilly Deutschland Stiftung hat am 11. Juni 2026 in Frankfurt am Main zum sechsten Mal den KONKRET-Preis für innovative Gesundheitsversorgung verliehen. Unter dem diesjährigen Motto #KONKRETRichtungZukunft wurden vier Projekte ausgezeichnet, die mit neuen Ideen und großem Engagement konkrete Verbesserungen für Patient:innen schaffen.

"Zukunft entsteht nicht von allein. Sie wird von Menschen gestaltet, die Herausforderungen erkennen und neue Wege gehen. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie innovative Ideen ganz konkret zu einer besseren Gesundheitsversorgung beitragen können", sagte Markus Felten, Vorstandsvorsitzender der Lilly Deutschland Stiftung.

1. Platz (15.000 EUR): Between the Lines gGmbH

Wer hilft mir eigentlich? Psychosoziale Hilfe schnell erreichbar machen

Mit der App "Between The Lines" schafft die gemeinnützige Organisation einen niedrigschwelligen Zugang zu psychosozialer Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Die Plattform verbindet verständlich aufbereitete Informationen mit qualitätsgesicherten Hilfsangeboten vor Ort und digital, und trägt so dazu bei, junge Menschen schneller mit passender Unterstützung zu vernetzen.

2. Platz (10.000 EUR): Atemzeit e.V.

Damit Familien wieder durchatmen können

Mit dem "Haus Atemzeit" ist ein bundesweit einzigartiges Versorgungsmodell für Familien mit schwerstkranken und beatmeten Kindern geschaffen. Das Konzept verbindet Intensivpflege, Therapie und psychosoziale Begleitung unter einem Dach und unterstützt Familien dabei, nach langen Klinikaufenthalten wieder selbstständig in ihren Alltag zurückzufinden.

3. Preis (5.000 EUR): Tooliip

Parkinson-Versorgung neu gedacht

Mit dem Projekt "Tooliip" entwickelt das Team aus Darmstadt eine KI-gestützte Alltagsbegleitung für Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen. Per Sprachinteraktion können Symptome im Dialog dokumentiert werden. Die Informationen aus den Gesprächen mit Tooliip werden zu strukturierten Verlaufsberichten aufbereitet und bieten damit künftig eine bessere Grundlage für personalisierte Behandlungsentscheidungen bei Ärzt:innen.

Sonderpreis für vernetzte Gesundheit (5.000 EUR): MPIRIQ Science Technologies GmbH

Zeit ist Fuß: Den richtigen Spezialisten schneller erreichen

Mit dem Projekt "Zeit ist Fuß 2.0" verknüpft das Unternehmen die digitale Wunddokumentation eines bundesweiten Versorgungsnetzwerks mit einer KI-gestützten Versorgungsplattform für Menschen mit diabetischem Fußsyndrom. Durch eine frühzeitige Risikoerkennung und die bessere Vernetzung aller Beteiligten sollen Behandlungswege beschleunigt und vermeidbare Amputationen reduziert werden.

Das sagen die Preisträger:innen:

"Uns bedeutet diese Auszeichnung sehr viel. Nicht nur, weil sie unser Herzensprojekt unterstützt, sondern vor allem, weil sie ein Zeichen setzt. Mentale Gesundheit ist wichtig und verdient es, unterstützt zu werden. Das soll vor allem jungen Menschen Hoffnung geben."

- Klara Honsl, Co-CEO Between the Lines gGmbH

"Dieser Preis bedeutet uns unendlich viel - nicht für uns, sondern für die Familien, die zu uns kommen. Erschöpft. Traumatisiert. Und allein gelassen von einem System, das medizinische Technik finanziert, aber den Menschen dahinter vergisst. Dass die Lilly Deutschland Stiftung mit dem KONKRET-Preis 2026 genau dort hinsieht, wo andere wegschauen, macht uns Mut - und gibt uns die Kraft, weiterzumachen. Für jedes Kind, das eines Tages selbstständig atmet. Für jede Familie, die gestärkt nach Hause zurückkehrt."

- Nina Jäger, 2. Vorstandsvorsitzende Atemzeit e.V.

"Die Auszeichnung des KONKRET-Preises ist für uns eine riesige Ehre und wertvolle Bestätigung. Sie hilft uns insbesondere dabei, mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die unheilbare Parkinson-Krankheit zu lenken. Gleichzeitig gibt sie uns wertvollen Rückenwind für unsere Vision, die personalisierte Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen."

- Max Gudzent, Co-Founder und CEO Tooliip

"Diese Auszeichnung freut uns sehr. Der KONKRET-Sonderpreis für vernetzte Gesundheit bestätigt genau das, woran wir bei MPIRIQ jeden Tag arbeiten: Versorgung und Forschung sinnvoll zu verbinden, ohne den Praxen mehr Arbeit zu machen. Denn am Ende geht es um das, was wirklich zählt: mehr Zeit für Patientinnen und Patienten und einen echten Beitrag zur Versorgung von morgen."

- Sabine Kramp, Leiterin Medizinische Partnerschaften, MPIRIQ Science Technologies GmbH

Über die Lilly Deutschland Stiftung

"Gesundheit weiterdenken" lautet das Leitbild der gemeinnützigen, unabhängigen Lilly Deutschland Stiftung mit Sitz in Bad Homburg. Sie will nachhaltig wirkende Impulse für eine gesunde Gesellschaft geben und dafür mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen herausragende theoretische und praktische Ansätze fördern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat die Stiftung gemeinsam mit Experten aus Gesundheit, Wissenschaft, Ethik, Krankenkassen und Politik bedeutende Projekte entwickelt und gefördert. Der paritätische, ehrenamtlich tätige Vorstand ist besetzt mit Experten aus Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sowie Mitarbeitenden der Lilly Deutschland GmbH. Mehr über die Lilly Deutschland Stiftung erfahren Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

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