Statistisches Bundesamt

Einzelhandelsumsatz im April 2026 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots)

Einzelhandelsumsatz, April 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

-0,3 % zum Vormonat (real)

+0,3 % zum Vormonat (nominal)

-0,3 % zum Vorjahresmonat (real)

+1,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)

März 2026 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

-0,3 % zum Vormonat (real)

+0,3 % zum Vormonat (nominal)

-0,2 % zum Vorjahresmonat (real)

+1,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2026 gegenüber März 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,3 % gesunken und nominal (nicht preisbereinigt) um 0,3 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 sank der Umsatz real um 0,3 % und stieg nominal um 1,4 %. Im März 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Februar 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,3 % (vorläufiger Wert: -2,0 %) und nominal einen Zuwachs von 0,3 % (vorläufiger Wert: -1,5 %).

Auffällig war im April 2026 die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten: Nach Kalender- und Saisonbereinigung sanken die Umsätze real um 4,0 % und nominal 1,0 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 10,4 %, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,6 % anstiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im April 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 3,2 % und nominal um 3,3 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,1 % und einen nominalen Anstieg von 1,4 %.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im April 2026 gegenüber dem Vormonat real um 2,2 % und nominal um 2,0 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 verzeichnete der reale Umsatz einen Rückgang von 0,2 %, wohingegen der nominale Umsatz um 1,2 % stieg.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im April 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 4,7 % und nominal 4,5 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 0,4 % und nominal um 1,1 %.

Methodische Hinweise:

Die vergleichsweisen hohen Revisionen gegenüber dem Vormonat auf Bundesebene sind insbesondere auf zahlreiche nachträglich eingegangene Unternehmensmeldungen im Bereich der Apotheken (WZ 4773) zurückzuführen. Daneben trugen auch Nachmeldungen in weiteren Wirtschaftszweigen, insbesondere im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser (WZ 4711) sowie im Internet- und Versandhandel (WZ 4791), zu den Revisionen bei. Da die Nachmeldungen nahezu ausschließlich positiv ausfielen, wurden die ursprünglich veröffentlichten Ergebnisse nach oben korrigiert.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte und saisonbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates ergeben.

Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45 Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.

Weitere Informationen:

Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden Tabellen bereit:

Großhandel (Tabellen 45211)

Einzelhandel (Tabellen 45212)

Gastgewerbe (Tabellen 45213)

Kfz-Handel (Tabellen 45214)

Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)

Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Einzelhandel Telefon: +49 611 75 4854 www.destatis.de/kontakt

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