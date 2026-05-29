Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.06.2026 bis 05.06.2026

WIESBADEN (ots) - - 120 100 Menschen wurden 2024 mit der Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus behandelt - 94,5 % mehr als 2004 - Männer wurden etwas häufiger behandelt (57,2 % der Fälle) als Frauen - Mehr als die Hälfte (52,9 %) der an Hautkrebs Verstorbenen war 80 Jahre oder älter Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Hautkrebs hat sich innerhalb von 20 Jahren ...

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