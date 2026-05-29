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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.06.2026 bis 05.06.2026

WIESBADEN (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 01.06.2026

(Nr. 183) Umsatz im Einzelhandel, April 2026

(Nr. 184) Außen- und Binnenwanderungen (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025

(Nr. 185) Zum Internationalen Tag der Umwelt (5.6.2026): Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2024

Dienstag, 02.06.2026

(Nr. 23) Zahl der Woche: Durchschnittliche Größe und Gewicht der Bevölkerung, 2025

Mittwoch, 03.06.2026

(Nr. 186) Einbürgerungen, Jahr 2025

Freitag, 05.06.2026

(Nr. 187) Umsatz im Dienstleistungsbereich, März 2026

(Nr. 188) Fisch- und Muschelerzeugung in Aquakulturbetrieben, Jahr 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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