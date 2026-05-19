Statistisches Bundesamt

1,51 Millionen Reisende starteten 2025 in Deutschland eine Kreuzfahrt

Zahl im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 13,5 % gestiegen

WIESBADEN (ots)

Urlaub auf hoher See wird immer beliebter: Nach einem Rückgang während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kreuzfahrtgäste hierzulande auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Im Jahr 2025 starteten rund 1,51 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt von einem der deutschen Häfen an Nord- und Ostsee aus, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 4,1 % mehr als im Jahr zuvor mit gut 1,45 Millionen Reisenden. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals 1,33 Millionen Passagierinnen und Passagieren betrug der Anstieg 13,5 %. Während der Pandemie gab es wegen der Reisebeschränkungen einen deutlichen Rückgang bei den Passagierzahlen.

Zahl der Kreuzfahrtgäste in der EU binnen fünf Jahren um 18,1 % gestiegen

Kreuzfahrtreisen wurden zuletzt nicht nur in Deutschland, sondern europaweit wieder beliebter. Für die Europäische Union liegen für das Jahr 2024 Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat vor: Danach starteten EU-weit 8,73 Millionen Menschen eine solche Kreuzfahrt. Das waren 12,2 % mehr als im Jahr 2023 mit 7,78 Millionen Passagierinnen und Passagieren. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals 7,39 Millionen Reisenden betrug der Anstieg 18,1 %.

Innerhalb der EU starten die meisten Passagierinnen und Passagiere in Italien

Jede oder jeder sechste Kreuzfahrt-Reisende in der EU startete im Jahr 2024 von Deutschland aus (16,6 %). Damit lag Deutschland als Ausgangsort auf Platz 3 der EU-Staaten. Die meisten Passagierinnen und Passagiere gingen in Italien (28,4 %) an Bord eines Hochsee-Kreuzfahrtschiffes, gefolgt von Spanien (22,3 %). In Frankreich starteten 13,6 % der Reisenden ihre Fahrt, in Griechenland 8,3 %.

Methodische Hinweise:

Bei den hier dargestellten Kreuzfahrtschiffen handelt es sich um Fahrgastschiffe im Hochseeverkehr, die den Passagierinnen und Passagieren rein touristische Erlebnisse vermitteln. Alle Reisenden sind in Kabinen untergebracht und an Bord gibt es Unterhaltungseinrichtungen. Schiffe im normalen Fährbetrieb zählen nicht zu dieser Kategorie, selbst wenn einige Gäste die Fahrt als Kreuzfahrt betrachten. Auch Frachtschiffe mit einigen wenigen Kabinen für Passagierinnen und Passagiere und ausschließlich für Tagesausflüge vorgesehene Schiffe sind ausgeschlossen. Flusskreuzfahrten wurden nicht berücksichtigt.

Die Daten zur Europäischen Union stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat.

Weitere Informationen:

Daten zu Kreuzfahrten in der Europäischen Union sind in der Eurostat-Datenbank abrufbar. Die Daten werden aus Sicht des Hafens gelesen. "Ausgang" bezeichnet den Ausgang des Hafens, also den Einstieg des Passagiers.

Weitere detaillierte Daten zur Seeverkehrsstatistik sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 46331) und im Statistischen Bericht "Seeverkehrsstatistik" abrufbar.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

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