Jenseits der COP30 Enttäuschung: Der Klimafortschritt kommt - Das Klimaforschungsinstitut GERICS lädt zur Pressekonferenz

Einladung zur Online-Pressekonferenz

"Klimaschutz wird zur Kultur des Machens"

GERICS und concept m präsentieren neue Befunde zu den globalen Klimadynamiken nach der COP30

Trotz enttäuschender Ergebnisse der COP30 in Belém zeigt eine Reihe neuer wissenschaftlicher Analysen: Weltweit entsteht ein leiser, aber kraftvoller Klimawandel - getragen von technologischem Fortschritt, lokalen Projekten und wachsender Anpassungsbereitschaft. In einer Online-Pressekonferenz zeigen GERICS und concept m, warum Klimaschutz zunehmend zur Kultur des Machens wird - und was Medien daraus für ihre Berichterstattung ableiten können.

Daniela Jacob: Die Transformation passiert längst - trotz politischer Blockaden

GERICS-Direktorin Prof. Daniela Jacob ordnet die COP30 ein und zeigt, wo derzeit die wirklich relevanten Entwicklungen stattfinden:

- positive Kipppunkte und rasche Innovationssprünge - besonders in Asien

- massive Anpassungsprojekte im globalen Süden

- stille, aber reale Fortschritte von urbaner Klimaanpassung bis zu neuer Resilienzpolitik

Jacobs zentrale Botschaft: Während die Welt über diplomatische Pannen spricht, findet der eigentliche Klimafortschritt längst abseits der Schlagzeilen statt.

Neue concept-m-Studie: Weltweiter Diskurs verschiebt sich - von Verdrängung zu Pragmatismus

Erstmals vorgestellt werden erste Ergebnisse einer laufenden internationalen Studie:

- Europa: sinkende Aufmerksamkeit, starke Verdrängungsmechanismen

- USA: extreme Polarisierung zwischen MAGA-Denial und progressiver Dynamik

- Globaler Süden: hohe Relevanz, handlungsorientierter Pragmatismus, Fokus auf konkrete Projekte

Studienleiter Dirk Ziems: "Der globale Süden wird zum Taktgeber - faktenbasiert, anpassungsbereit, wirtschaftlich orientiert."

Einladung

Datum: 26. November. Zeit: 11:30-12:30 Uhr (online)

Auf der Agenda:

Einordnung der COP30, GERICS-Schlüsselprojekte, Live-Recap aus Belém, Vorstellung der concept-m-Studie, Q&A.

Prof. Dr. Daniela Jacob ist Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS) am Helmholtz-Zentrum. Als international anerkannte Klimaforscherin war sie Hauptautorin des 5. Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) und berät Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu Fragen des Klimawandels und der Anpassung.

Zoom Link zur PK: https://ots.de/Uh5bYd

