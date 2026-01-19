Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 22.01.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Donnerstag, den 22. Januar 2026 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Ausstattung der Haushalte mit Elektroautos oder Plug-in-Hybriden nach Nettoeinkommen und Haushaltstyp, Jahr 2023" veröffentlichen.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

