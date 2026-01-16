PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %

Wiesbaden (ots)

Die am 16.01.2026 verbreitete Meldung muss aufgrund eines Fehlers in der dritten Zwischenüberschrift korrigiert werden. Die Korrektur ist kursiv hervorgehoben.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

