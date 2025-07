HeraldEX

HeraldEX definiert die Zukunft mit seiner One-Stop-Krypto-Plattform für Unternehmen

Warschau, Polen (ots/PRNewswire)

Auf der Crypto Expo Dubai 2025 hat HeraldEX zwei seiner mit Spannung erwarteten Tools vorgestellt: Crypto Payment Gateway und OTC Desk. Beide erhielten große Aufmerksamkeit, was mit einem großen Erfolg für das Unternehmen einherging. Die Tools wurden entwickelt, um Unternehmen bei der Nutzung von Kryptowährungen zu unterstützen, ohne die üblichen Komplikationen in Kauf nehmen zu müssen.

Von E-Commerce- und Glücksspielplattformen bis hin zu Institutionen und Tradern mit hohem Handelsvolumen unterstützen diese Tools eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen. Sie ermöglichen schnelle, sichere Kryptozahlungen und großvolumige Geschäfte mit minimalen Reibungsverlusten. Mit sofortigen Abwicklungen, Fiat-Konvertierungen, hoher Liquidität und vollständiger Vertraulichkeit in einer integrierten Suite macht HeraldEX weltweit den Umgang mit Kryptowährungen einfach und problemlos.

„Die Teilnahme an der Crypto Expo Dubai war ein entscheidender Moment für uns", sagte Aravinth Ramesh, CTO, HeraldEX. „Wir haben mit Branchenführern, potenziellen Partnern und Nutzern aus der ganzen Welt gesprochen. Es ging nicht nur darum, dabei zu sein, sondern zu zeigen, was möglich ist und wohin HeraldEX sich entwickelt", fügte er hinzu.

HeraldEX zeichnet sich als die All-in-One-Krypto-Plattform aus. Unternehmen akzeptieren mühelos digitale Währungen, Händler wickeln große OTC-Geschäfte mit höchster Liquidität und Geschwindigkeit ab, und Nutzerinnen und Nutzer genießen Funktionen, die für alle Krypto-Bedürfnisse entwickelt wurden. HeraldEX ist die vertrauenswürdige Wahl für alle, die auf ihrer Krypto-Reise weiterkommen wollen.

„Wir haben diese Tools mit dem Ziel entwickelt, dass sie für jeden, der mit Kryptowährungen zu tun hat, die erste Wahl sind", sagt K. Balasubramanyam, CEO, HeraldEX. „Mit so vielen direkt integrierten Funktionen – sei es die Annahme von Zahlungen, den Abschluss großer Trades oder die Verwaltung von Assets – alles kann mühelos über unsere Plattform erledigt werden", fügte er hinzu .

CEO K. Balasubramanyam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Finanzen. CTO Aravinth Ramesh hat jahrelang technische Systeme mit KI und Blockchain entwickelt. Beide sahen das gleiche Problem – nämlich, dass Kryptowährungen nicht für den Einsatz in der realen Wirtschaft geeignet waren. Diese Erkenntnis führte zu dem, was HeraldEX heute ist.

Heute wächst HeraldEX stetig, es kommen immer mehr Unternehmen in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien zur Plattform hinzu. Die Plattform arbeitet im Rahmen der lokalen Vorschriften in jeder dieser Regionen und konzentriert sich auf praxisnahe Tools, die Unternehmen bei der Nutzung von Kryptowährungen unterstützen.

