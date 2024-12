Bitpanda

Internationale Expansion: Bitpanda startet in den VAE mit dem In-Principal-Approval von VARA

Dubai (ots)

Regulatorischer Meilenstein : Bitpanda untermauert seine Position als führend regulierte europäische Krypto-Plattform und erhält mit dem In-Principal-Approval der VARA die Möglichkeit, seinen Compliance-Ansatz global auszubauen.

: Bitpanda untermauert seine Position als führend regulierte europäische Krypto-Plattform und erhält mit dem In-Principal-Approval der VARA die Möglichkeit, seinen Compliance-Ansatz global auszubauen. Expansion in den Nahen Osten: Mit der Eröffnung seines ersten Büros außerhalb Europas in Dubai erweitert Bitpanda seine internationale Reichweite und setzt ein Zeichen für sein Engagement in der Region.

Mit der Eröffnung seines ersten Büros außerhalb Europas in Dubai erweitert Bitpanda seine internationale Reichweite und setzt ein Zeichen für sein Engagement in der Region. Future Readiness: Nach Erhalt der Betriebslizenz wird Bitpanda sowohl B2B-Kunden als auch B2C-Investoren in den VAE eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen bereitstellen.

Bitpanda, die führende Krypto-Plattform Europas, setzt seine internationale Expansion fort und hat weniger als acht Monate nach Antragstellung ein In-Principal-Approval von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) erhalten. Nach Erhalt der offiziellen Lizenz wird Bitpanda in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Bitpanda Broker MENA DMCC operieren und damit erstmals Märkte außerhalb Europas erschließen.

Die VAE entwickeln sich zu einem führenden Zentrum für digitale Finanzen und den Handel mit Kryptowährungen. Das In-Principal-Approval von Bitpanda durch die VARA unterstreicht seine Ambitionen, die weltweite Einführung regulierter virtueller Vermögenswerte voranzutreiben. Die Expansion folgt einer Reihe strategischer Schritte, darunter die Einrichtung des Büros in Dubai im DMCC Crypto Centre Anfang dieses Jahres, die Einstellung eines Teams regionaler Experten und der Aufbau wichtiger Partnerschaften mit Finanzinstituten und Krypto-Plattformen in der Region.

Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, kommentiert: "In Europa haben wir uns den Ruf als vertrauenswürdigste und am stärksten regulierte Plattform für digitale Vermögenswerte erarbeitet. Jetzt weiten wir dieses bewährte Modell weltweit aus, wobei Dubai und die VAE als strategische Ausgangsbasis für unsere internationale Expansion dienen. Die Möglichkeiten sind immens und wir sind in einer einzigartigen Position, um sie zu nutzen - sowohl als Europas führender Krypto-Broker als auch als Top-Infrastrukturanbieter im Bereich der digitalen Vermögenswerte."

Die zukunftsorientierte Regulierung und der Status der VAE als globales Zentrum für digitale Vermögenswerte machen das Land zur idealen Wahl für Bitpandas ersten Schritt außerhalb Europas. Die klaren Regulierungsrichtlinien der VARA fördern Innovationen und legen gleichzeitig großen Wert auf den Schutz der Anleger - Grundprinzipien, die sich nahtlos mit der Mission von Bitpanda decken, weltweit sichere und zugängliche Lösungen für digitale Vermögenswerte anzubieten.

Fabian Reinisch, General Counsel von Bitpanda, fügt hinzu: "Die Tatsache, dass VARA in weniger als acht Monaten ein In-Principal-Approval erteilt hat, spiegelt die Stärke des fortschrittlichen Regulierungsrahmens von VARA und das unerschütterliche Engagement von Bitpanda für Compliance und Innovation wider. Seit über einem Jahrzehnt zeigen wir, dass ein Compliance-First-Ansatz der einzige Weg zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Wachstum in unserer Branche ist. Jetzt weiten wir diesen Ansatz auf Märkte außerhalb Europas aus."

Die Expansion von Bitpanda unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, in Übereinstimmung mit den höchsten regulatorischen Standards zu arbeiten und gleichzeitig die weltweite Einführung digitaler Vermögenswerte aktiv zu unterstützen. Mit seiner Erfolgsbilanz als Europas am stärksten regulierte Krypto-Plattform und dem konsequenten Fokus auf die Erfüllung und Übererfüllung regulatorischer Anforderungen ist Bitpanda gut positioniert, um Investoren in den VAE und letztlich in der gesamten Region ein sicheres und unkompliziertes Trading-Erlebnis zu bieten.

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Zusammenhang ist die kürzlich erfolgte Einführung von Bitpanda Fusion - einem speziell für High-Volume- und Intraday-Trader entwickelten Produkt. Es bündelt Liquidität über verschiedene Börsen hinweg, sorgt für wettbewerbsfähige Preise und bietet maximale Flexibilität. Dieses Angebot richtet sich besonders an ambitionierte Krypto-Trader in der MENA-Region. Mit der Expansion in den Nahen Osten stärkt Bitpanda seine globale Präsenz und unterstreicht seine Rolle als Vorreiter bei der Förderung der Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weltweit.

Original-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuell