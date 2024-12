Bitpanda

Kommentar von Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, zum Allzeithoch von Bitcoin von 100k USD

Wien (ots)

Eric Demuth, CEO und Co-Founder von Bitpanda: "Mit der klaren Wahl Trumps zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten herrscht nun Gewissheit. Damit ist der letzte Unsicherheitsfaktor beseitigt, und der größte Finanzmarkt der Welt steht kurz vor einer liberalen, krypto-freundlichen Regulierung unserer Industrie."

"Mit Paul Atkins als neuem SEC-Vorsitzenden, einem ausgewiesenen Befürworter von Kryptowährungen und digitalen Asstes, und dem derzeitigen Fed-Vorsitzenden Powell, der Bitcoin kürzlich als digitales Gold bezeichnete, erleben wir einen Durchbruch im besten Sinne des Wortes."

"Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre wie die zunehmende Adoption im Retailbereich, die Regulierung der Kryptomärkte in Europa, die Zinssenkungen der Zentralbanken und die Integration von Krypto ins traditionelle Finanzsystem und Portfolio vieler Banken entfalten jetzt ihre volle Wirkung. Allein an diesem Mittwoch wurden Zuflüsse in Höhe von 533 Millionen Dollar in BTC-ETFs verzeichnet. Der Markt zeigt sich hungrig, die Kurse steigen. Die 100.000-Dollar-Marke für Bitcoin ist nicht nur eine Zahl - dies ist ein echter Wendepunkt."

