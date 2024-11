Bitpanda

Alexander Zverev wird neuer Global Ambassador von Bitpanda

Wien (ots)

Bitpanda sichert sich für die nächsten drei Jahre die Exklusivrechte im Trading-Bereich des aktuellen Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev.

In dieser Zeit wird das Bitpanda-Logo auf Zverevs Spielkleidung bei sämtlichen ATP- und Grand Slam-Turnieren weltweit zu sehen sein.

Die Vereinbarung umfasst zudem on- und offline Aktivierungen, die Produktion von gemeinsamem Content, Events und Meet & Greets und vieles mehr.

Alexander Zverev, die aktuelle Nummer 2 der ATP-Weltrangliste, zweimaliger ATP-Finals- sowie Olympiasieger von 2021 ist neuer Global Ambassador von Bitpanda, Europas führender Krypto-Plattform. Über die kommenden drei Jahre wird das Bitpanda-Logo bei sämtlichen ATP- und Grand Slam-Turnieren auf Zverevs Ärmel präsent sein. Bereits heute wird dies der Fall sein, wenn der 27-jährige Zverev bei den ATP-Finals in Turin im ersten Gruppenspiel gegen Andrey Andreyevich Rublev antritt. Bei den ATP-Finals 2024 in Turin starten die besten acht Tennisspieler dieser Saison.

"Ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren mit Bitpanda eine starke Marke an meiner Seite zu haben, die einen genauso hohen Anspruch an sich hat wie ich an mich." sagt Alexander Zverev. "Bitpandas Mission, digitale Assets für alle zugänglich zu machen und Menschen damit mehr Kontrolle über ihre Zukunft zu geben, passt zu meiner Überzeugung, dass man Verantwortung übernehmen und das Beste herausholen muss, wenn man Erfolg haben will - auf dem Platz und darüber hinaus."

Als exklusiver Trading-Partner von Alexander Zverev unterstreicht Bitpanda seine Ambition, mit den Besten zusammenzuarbeiten, um gemeinsam neue Standards zu setzen. Neben dem Branding auf dem Spielfeld umfasst die Partnerschaft viele weitere on- und offline Aktivierungen wie Events, exklusive Meet & Greets, Content-Produktion und Social Media-Kooperationen.

Eric Demuth, CEO von Bitpanda, kommentiert: "Alexander Zverev ist nicht nur einer der erfolgreichsten Tennisspieler unserer Zeit, sondern steht auch für Leistung, Ausdauer und Authentizität - Werte, die wir bei Bitpanda teilen. Wir freuen uns sehr, ihn als Global Ambassador für die nächsten drei Jahre an unserer Seite zu haben. Willkommen im Team, Alexander!"

Bitpanda und Alexander Zverev haben heute den Beginn ihrer Partnerschaft mit einem Video verkündet: Link zum Video.

Die Zusammenarbeit zwischen Bitpanda und Alexander Zverev reiht sich ein in bestehende Partnerschaften mit anderen Tennis-Größen wie Stan Wawrinka oder Dominic Thiem sowie mit zahlreichen ATP-Turnieren. Neben dem Tennissport ist Bitpanda auch offizieller Partner des FC Bayern München, des AC Milan und der NFL.

Bildmaterial finden Sie hier.

Original-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuell