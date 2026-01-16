Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 19.01.2026 bis 23.01.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 19.01.2026
- (Nr. N003) Privatschulen und Schulgeld in Deutschland, Schuljahr 2014/15 bis Schuljahr 2024/25
Dienstag, 20.01.2026
- (Nr. N004) Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025
- (Nr. 020) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 021) Umsatz im Gastgewerbe, November 2025 und Jahresschätzung 2025
- (Nr. 022) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), November 2025
- (Nr. 04) Zahl der Woche zum Tag der Bildung (24.01.): Schüler/-innen und Lehrkräfte mit Einwanderungsgeschichte, Jahre 2019/2024
Mittwoch, 21.01.2026
- (Nr. 023) Erwerbstätigkeit in Kultur und Kulturwissenschaft, Jahre 2021 - 2024
- (Nr. 024) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2025
Donnerstag, 22.01.2026
- (Nr. 025) Mindestlohnerhöhungen 2026 und 2027: Betroffene Beschäftigungsverhältnisse, Referenzzeitraum April 2025
Freitag, 23.01.2026
- (Nr. 026) Absatz von Tabakwaren und Tabaksubstituten, Jahr 2025
- (Nr. 027) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), November 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
