PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 19.01.2026 bis 23.01.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 19.01.2026

  • (Nr. N003) Privatschulen und Schulgeld in Deutschland, Schuljahr 2014/15 bis Schuljahr 2024/25

Dienstag, 20.01.2026

  • (Nr. N004) Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025
  • (Nr. 020) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 021) Umsatz im Gastgewerbe, November 2025 und Jahresschätzung 2025
  • (Nr. 022) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), November 2025
  • (Nr. 04) Zahl der Woche zum Tag der Bildung (24.01.): Schüler/-innen und Lehrkräfte mit Einwanderungsgeschichte, Jahre 2019/2024

Mittwoch, 21.01.2026

  • (Nr. 023) Erwerbstätigkeit in Kultur und Kulturwissenschaft, Jahre 2021 - 2024
  • (Nr. 024) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2025

Donnerstag, 22.01.2026

  • (Nr. 025) Mindestlohnerhöhungen 2026 und 2027: Betroffene Beschäftigungsverhältnisse, Referenzzeitraum April 2025

Freitag, 23.01.2026

  • (Nr. 026) Absatz von Tabakwaren und Tabaksubstituten, Jahr 2025
  • (Nr. 027) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), November 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
  • 16.01.2026 – 08:45

    KORREKTUR: Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %

    Wiesbaden (ots) - Die am 16.01.2026 verbreitete Meldung muss aufgrund eines Fehlers in der dritten Zwischenüberschrift korrigiert werden. Die Korrektur ist kursiv hervorgehoben. Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden. Weitere Auskünfte: Verbraucherpreise, Telefon: +49 ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:00

    Baugenehmigungen für Wohnungen im November 2025: +12,5 % zum Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis November 2025 Vorjahreszeitraum: +13,9 % bei Wohngebäuden insgesamt +17,0 % bei Einfamilienhäusern -1,6 % bei Zweifamilienhäusern +13,5 % bei Mehrfamilienhäusern Im November 2025 wurde in Deutschland der Bau von 20 100 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 12,5 ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:00

    Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 % / Monatliche Inflationsrate im Dezember 2025 bei +1,8 %

    WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Dezember und Jahr 2025: +1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt) 0,0 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt) +2,2 % im Jahresdurchschnitt 2025 gegenüber 2024 (vorläufiges Ergebnis bestätigt) Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Dezember und Jahr 2025: +2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren