enercity erzielt solides Jahresergebnis und schafft Voraussetzung für ambitionierte Ausbauziele

Hannover (ots)

7,35 Mrd. Euro Umsatz, 389 Mio. Euro EBIT: Ergebnis unter Ausnahmejahr 2023, aber über vorangegangenen Jahren

Aurélie Alemany: "Mit dem Geschäftsjahr 2024 bleibt der enercity-Konzern auf seinem nachhaltigen Wachstumspfad"

Strategische Investitionen und Zukäufe stärken Markposition in dynamischem Umfeld

Zubau an Windenergie wird 2025 weiter gesteigert - Investitionen auch in Batteriespeicher

enercity blickt auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2024 zurück und bestätigt damit den eingeschlagenen, nachhaltigen Wachstumskurs. Das Energieunternehmen hat im zurückliegenden Betrachtungszeitraum einen Umsatz von 7,35 Mrd. Euro (2023: 9,15 Mrd. Euro) erzielt. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beläuft sich auf 389 Mio. Euro (Vorjahr: 598 Mio. Euro). Das Eigenkapital des Gesamtkonzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 179 Mio. Euro auf nunmehr 1,2 Mrd. Euro gestiegen - das entspricht einer Zunahme von mehr als 17 Prozent.

Die Geschäftsentwicklung war 2024 weniger von geopolitischen Ereignissen, aber stark von volatilen Preisentwicklungen am Energiemarkt, beeinflusst. Während die Handelserlöse im Strom- und Gasbereich vor allem preisbedingt sanken, konnte der Absatz an Kund:innen gesteigert werden. Die Ergebnisse liegen damit zwar wie erwartet unter dem Niveau des Vorjahres, aber über den Ergebnissen der vorangegangenen Jahre.

"enercity blickt erneut auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Das Marktumfeld hat im vergangenen Jahr enorm an Dynamik gewonnen - und trotzdem haben wir uns gut behauptet. Mit dem Geschäftsjahr 2024 bleibt enercity auf seinem nachhaltigen Wachstumspfad. Während das Jahr 2023 noch von außergewöhnlichen Sondereffekten geprägt war, beruht das Ergebnis aus 2024 auf mehreren starken Säulen und setzt damit den positiven Trend der 2020er Jahre fort", sagt Aurélie Alemany, Vorstandsvorsitzende der enercity AG.

Investitionen weiter hoch: Fokus auf Energie- und Wärmewende

Die Gesamtinvestitionen im Jahr 2024 liegen mit 659,3 Mio. Euro weiterhin auf einem hohen Niveau. Zugute kommen diese dem stetigen Aus- und Zubau erneuerbarer Wärme- und Stromerzeugungsanlagen, der dafür notwendigen Infrastruktur sowie energiewirtschaftlichen Beteiligungen und Zukäufen. "Den Anteil von erneuerbarer Energie an unserer Stromerzeugung haben wir auf fast 60 Prozent gesteigert - und in der Wärmeerzeugung auf sehr gute 27 Prozent. Insgesamt haben wir in allen Geschäftsbereichen viel bewegt", so Alemany.

Allein für den Ausbau von Windenergie und Freiflächenphotovoltaik hat enercity 2024 etwa 177 Mio. Euro investiert. Insgesamt hat das Unternehmen rund 100 Megawatt Nennleistung in Betrieb genommen. Dazu zählen unter anderem Windparks im nordrhein-westfälischen Stemwede und in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Ulmen sowie Anlagen im niedersächsischen Münstedt.

Auch der Plan zum vorzeitigen Kohleausstieg in Hannover schreitet voran. Der erste Block des Kohlekraftwerks wird möglichst noch in diesem Jahr stillgelegt werden. "Die Wärmewende ist eine der größten Herausforderungen für die Energiebranche. enercity setzt Maßstäbe und hat allein hier 263 Mio. Euro investiert. Und in den Um- und Ausbau der Netze nochmals etwa 100 Mio. Euro", sagt Marc Hansmann, Vorstand für Finanzen und Infrastruktur bei enercity. "Die Stärkung unseres Eigenkapitals um 179 Mio. Euro ermöglicht uns, die enormen Investitionen in die Energie- und Wärmewende zu finanzieren und gleichzeitig attraktive Preise für unsere Kund:innen anzubieten."

Strategische Investitionen stärken Marktposition

enercity hat im Geschäftsjahr 2024 zudem die eigenen energiewirtschaftlichen Beteiligungen strategisch weiter verstärkt. Ende 2024 erwarb die Danpower GmbH, eine 100-Prozent Tochtergesellschaft der enercity AG, zwei Abfallverwertungsanlagen in Brandenburg und Sachsen für die Energienutzung. Die dort produzierte klimafreundliche Energie kann bis zu 25.000 lokale Haushalte mit Strom und Wärme versorgen.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Der Ausbaupfad 2025 knüpft nahtlos an das vergangene Geschäftsjahr an, in dem zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht und vorangetrieben worden sind. In Hannover läuft für die Wärmewende derzeit der Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks, das bereits im Herbst 2025 in Betrieb gehen soll. Als Ersatz für den zweiten Block des Kohlekraftwerks haben die Arbeiten für die zukünftige Geothermie-Anlage und mehrere Großwärmepumpen begonnen. Darüber hinaus soll der Zubau an Windenergie 2025 weiter gesteigert werden. Die Projektplanung sieht die Inbetriebnahme von mehr als 120 Megawatt-Peak an installierter Nennleistung vor. enercity investiert zudem in Batteriespeicherprojekte.

Erfolgreich seit 200 Jahren

Seit 200 Jahren treibt enercity Innovation und Wandel voran. Verwurzelt in Hannover, engagiert sich das kommunale Unternehmen seit vielen Jahrzehnten stark in den Bereichen Kultur, Sport und Gesellschaft. Die enge Verbindung zu Hannover war stets ein Motor für Fortschritt, von der ersten städtischen Gasbeleuchtung bis hin zu den aktuellen Herausforderungen der Energiewende.

"Wir blicken auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück, in der enercity sich immer wieder weiterentwickelt und ein Stück weit neu erfunden hat. Das macht uns stolz und ist Ansporn für die Zukunft zugleich", sagt Alemany. Deshalb hat der Konzern in den vergangenen Monaten ein ganzheitliches Arbeitsprogramm entwickelt, das in den kommenden Jahren umgesetzt wird. "Mit der gemeinsamen Umsetzung unseres Programmes werden wir digitaler, innovativer, effizienter, noch grüner und kundenorientierter - damit wir auch in Zukunft Frontrunner bei der Energie- und Wärmewende bleiben", sagt Alemany.

Längst zählt enercity zu den größten kommunalen Energieunternehmen in Deutschland, ist einer der größten Arbeitgeber der Region Hannover (rund 3.500 Mitarbeitende) und trägt mehr als 1 Mrd. Euro zur regionalen Wertschöpfung bei.

Anja Ritschel, enercity-Aufsichtsratsvorsitzende sowie Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Hannover, erklärt: "enercity gehört zu den Vorreitern der Energiewende in Norddeutschland. Der Konzern hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung vollzogen und konnte 2024 erneut ein sehr gutes Geschäftsjahr erzielen. Die Stadt ist stolz darauf, dass enercity den Weg zur Klimaneutralität konsequent fortsetzt, in die Zukunft investiert und dabei wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Hannover ist damit ein hervorragendes Beispiel, wie eine kluge Zusammenarbeit zwischen Kommune und Energieunternehmen aussehen kann."

