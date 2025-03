Seeverkehr 2024: Güterumschlag 2,3 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - - Rund 5 100 mehr Neuverträge in der Pflegeausbildung als im Vorjahr - Drei Viertel der insgesamt 147 100 Auszubildenden in der Pflege sind Frauen - Etwa 1 200 Studierende im Pflegestudium an Hochschulen Zum Jahresende 2024 befanden sich nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 147 100 Personen in einer Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum ...

