Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.03.2025 bis 21.03.2025

WIESBADEN (ots) - - Hennenhaltung und Eierproduktion im Freiland und in ökologischer Haltung nehmen weiter zu, Bodenhaltung aber nach wie vor dominierende Haltungsform - Bis Ende 2025 auslaufende Kleingruppen- und Käfighaltung geht weiter zurück - Insgesamt 13,7 Milliarden Eier und damit 302 Eier je Legehenne im Jahr 2024 Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 13,7 Milliarden Eier in Betrieben von Unternehmen mit ...

