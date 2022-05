Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.05.2022 bis 13.05.2022

WIESBADEN (ots) - * Ab Mitte Mai werden über 30 Millionen Menschen in Deutschland befragt * Unkomplizierte Teilnahme durch Online-Fragebogen möglich * Persönliche Interviews sind kurz und kontaktarm Ab dem 15. Mai starten die Befragungen des Zensus 2022. Bundesweit werden für den Zensus über 30 Millionen Personen befragt. Ziel ist es, die Menschen bei der Teilnahme an den Befragungen so weit wie möglich zu ...

mehr