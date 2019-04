Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.04.2019 bis 03.05.2019

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 29.04.2019 (Nr. 163) Neuer Krankenhaus-Atlas gibt Auskunft über Erreichbarkeit von Krankenhäusern (Nr. 164) Zum Internationalen Tag der Arbeit: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2018 Dienstag, 30.04.2019 (Nr. 165) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), März 2019 (Nr. 166) Index der Außenhandelspreise, März 2019 (Nr. 167) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, April 2019, im Laufe des Tages (Nr. 18) Zahl der Woche: Zum Internationalen Tag der Arbeit: Durchschnittliche Arbeitszeit, Jahr 2017 Donnerstag, 02.05.2019 (Nr. 168) Zum SDG Global Festival of Action in Bonn: Treibhausgasemissionen und Ausbau Erneuerbarer Energien im EU-Vergleich (Nr. 169) Einzelhandel (Umsatz), März 2019 (Nr. 170) Absatz von Bier, 1. Quartal 2019 Freitag, 03.05.2019 (Nr. 171) Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz (Deutschlandstipendium), Jahr 2018 +++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell