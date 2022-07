Klüh Service Management GmbH

Kirmes-Feuerwerk in Düsseldorf - Klüh feiert traditionelle Bordparty auf "MS RheinGalaxie"

Düsseldorf (ots)

Der krönende Abschluss der "Größten Kirmes am Rhein" ist das Höhenfeuerwerk am Freitagabend dieser Woche. Klüh-Gäste erleben das Spektakel auf der "MS RheinGalaxie", dem neuen Flaggschiff der Köln-Düsseldorfer, das Unternehmer Josef Klüh und seine Geschäftsführung zu Düsseldorfs schönster Feuerwerk-Tribüne machen.

Nach zweijähriger Corona-Pause erleben Geschäftspartner, Mitarbeitende aus aller Welt und weitere Ehrengäste eine Feuerwerk-Cruise mit Dinner, Livemusik, DJ und Tanz auf dem Hauptdeck. Für die Klüh-Gruppe ist der Rhein Cruise ein Highlight im Jubiläumsjahr - das Unternehmen feiert 111-jähriges Bestehen.

"Nach Monaten der Pandemie freuen wir uns sehr darauf, viele lange nicht mehr gesehene Gesichter endlich wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Zumal die Bordparty eine hervorragende Möglichkeit ist, uns in entspannter Atmosphäre auszutauschen und unseren Kunden danke zu sagen für das Vertrauen und die langjährigen Beziehungen, die unser Unternehmen auszeichnen", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

