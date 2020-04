Rheinische Post

NRW stellt schrittweisen Schulbeginn nach den Osterferien in Aussicht

Düsseldorf (ots)

Die NRW-Landesregierung steuert auf eine schrittweise Öffnung der Schulen zu. NRW strebt an, "möglichst zeitnah nach den Osterferien wieder in einen geregelten Schulbetrieb zu kommen", teilte das NRW-Schulministerium auf Anfrage der Düsseldorfer Rheinischen Post (Montag) mit. Auf diese Weise könnten auf der Grundlage von schriftlichen Prüfungen Schulabschlüsse vergeben werden. Nach einer gewissen Vorbereitungszeit könnten die Schulen einige Tage später schrittweise wieder für Prüfungsjahrgänge öffnen. Es sei wichtig, dass sich die Schüler in ihren Schulen auf anstehende Prüfungen vorbereiten könnten. Für schwer organisierbar hält es das Ministerium, gleichzeitig an allen Grundschulen wieder zu beginnen, wie von der Leopoldina vorgeschlagen. Das NRW-Schulministerium will nach den Beratungen der Regierungschefs am Mittwoch noch am selben Tag über die Öffnung der Schulen in NRW informieren.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell