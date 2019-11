Rheinische Post: Quotenstreit vor CDU-Parteitag: Frauenunion signalisiert Kompromissbereitschaft

Rheinische Post

Im Quotenstreit vor dem CDU-Parteitag in Leipzig hat die Chefin der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, Kompromissbereitschaft signalisiert und eine neue Parteikommission vorgeschlagen. "In der Sache sind wir klar: Wir brauchen mehr Frauen in verantwortlichen Funktionen in der Partei. Über den Weg dorthin lassen wir mit uns reden", sagte Widmann-Mauz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Sie betonte: "Wir haben immer gesagt, dass wir uns einem Kompromiss nicht verschließen werden." Die Gründung einer Kommission, die Vorschläge für eine strukturelle Reform der Partei mache, könne ein solcher Weg sein.

